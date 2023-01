Blé Goudé : "Gbagbo est mon père, mais j’existe politiquement"

Charles Blé Goudé s'accroche à ses ambitions politiques. Même s'il revendique une relation privilégiée avec son "père" Laurent Gbagbo, le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) clame haut et fort qu'il existe politiquement.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé tient à son indépendance politique

Face à la presse le mercredi 11 janvier 2023, Charles Blé Goudé est revenu sur ses relations avec son mentor Laurent Gbagbo. Il faut dire que depuis son arrivée à Abidjan, le samedi 26 novembre 2022, leader du COJEP n'a pas encore rencontré le patron du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). Et pourtant, l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a introduit une demande d'audience auprès de Hubert Oulaye bien avant de fouler le sol ivoirien.

Tout ceci fait penser que Charles Blé Goudé et l'ancien président ivoirien ne sont plus en de bons termes. Au cours de sa première conférence de presse depuis on retour dans son pays, le chef de file du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité a fait savoir qu'il n'a aucun problème avec le père de Michel Gbagbo.

"Quand j’ai dit que le président est mon père, je n’étais pas menotté, et même quand j’étais menotté à la CPI, je l’ai reconnu. Le procès était en direct, tout le monde l’a suivi. J’étais à la Cour pénale internationale face à des juges qui pouvaient gâter ma vie à tout moment, et je l’ai reconnu (...). Je ne peux pas me renier", a précisé Blé Goudé.

Il a encore rappelé que Gbagbo est son "père". "Il est mon père, mais j’existe politiquement. C’est cette manière de vivre avec la différence qu’on doit accepter. Les liens de parenté n’ont rien à voir avec les convictions politiques. Je n’ai pas encore prononcé de rupture qui serait consommée", a-t-il clarifié.