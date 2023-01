Après Cristiano, Lionel Messi dans les viseurs de l’Arabie Saoudite

Ce mercredi 11 janvier 2023, Lionel Messi a disputé son premier match de l’année après son titre de champion du monde 2022. Buteur face à Angers SCO avec le PSG dans le dernier quart d’heure, la "pulga" est annoncéE en Arabie Saoudite pour un contrat de plus juteux que celui de son grand rival Cristiano Ronaldo.

Al-Hillal propose 300 millions d’euros à Lionel Messi

Lionel Messi à l’air de très bien se sentir avec le PSG, son nouveau club cette saison. Déjà en Ligue 1, la "pulga" est auteur de 8 réalisations plus 10 passes décisives en 14 matchs. Christophe Galtier et ses hommes peuvent se réjouir de la performance de l’ancien capitaine barcelonais.

« Aujourd’hui, nous avons vu le meilleur du monde. C’est clair que quand il est avec nous sur le terrain, les choses changent beaucoup. Il est heureux après avoir obtenu le seul titre qui lui manquait », a affirmé le manager français après la rencontre d’hier soir. Bien dans ses crampons, Messi se sent bien à Paris où, il devrait bientôt prolonger son contrat.

Pendant que le capitaine de l’Albicéleste retrouve son instinct de meilleur jouer avec le club parisien, un club arabe rêve de le détourner avec un contrat qui fait rêver, plus intéressant que celui de CR7. A en croire Foot Mercato, Nasser Al-Attiyah, cousin de l’émir du Qatar interrogé par Mundo Deportivo, révèle que l’attaquant parisien rejoindra une équipe saoudienne pour un montant de 300 millions d’euros par an à la fin de son contrat avec le PSG.

« Il est difficile pour Messi de revenir au Barça depuis le PSG. Le PSG a une économie très forte, il a bon bilan et un plan très clair. D’après ce que je vois maintenant, également d’Al-Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d’un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club arabe saoudite signera également Messi. Vous allez voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal (…) », a déclaré Nasser Al-Attiyah, pour qui, en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d’argent et que chaque jour cherche de gros contrats.

Selon notre source, Al-Hilal veut répondre à Al Nassr qui a pu recruter Ronaldo juste après la Coupe du monde 2022.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci