Showbiz : La chanteuse Roseline Layo se retire, voici la raison

Roseline Layo est l’une des artistes ivoiriens qui a marqué l’année 2022 grâce à sa puissance de voix. Elle a livré plusieurs concerts en Côte d’Ivoire et à l'extérieur. Considérée comme la nouvelle étoile de la musique ivoirienne, elle a obtenu l’attention et la confiance de ses compatriotes. La chanteuse a adressé un message aux Ivoiriens.

Coupé décalé : Roseline Layo remercie ses sponsors pour la confiance placée en elle

«Moi en train de rentrer dans 2023. Cette image symbolise la confiance que j’ai récoltée grâce à Dieu et à vous, les Élus », a posté Roseline Layo sur sa page Facebook officielle. Selon l’artiste chanteuse, l’année 2022 a été pour elle une année de réussite, grâce à ses nombreuses apparitions notamment, le lancement de la première partie de son album, des millions de streams et aussi à ses nombreuses tournées en Tunisie, Paris et Abidjan.

Roseline Layo, n’a pas manqué de remercier ses sponsors à travers un post sur les réseaux sociaux dans la soirée du mercredi 11 janvier 2023. « Je remercie les sponsors Orange Money, Double Seven Côte d’Ivoire, RTI officiel, La 3, Boomplay Music Côte d’Ivoire », a-t-elle publié sur son compte face Facebook.

En plus de ces sponsors, l’artiste ivoirienne a également adressé ses remerciements à ses "pères" Eric Sekongo et le sénateur Cissé Mamadou, sans toutefois oublier sa team : TAM SIR Willy Bénédiction Tetch, Mr Gnahou David Chewe…

Dans le mois de décembre 2022, Roseline Layo a séduit ses fans au cours d’un concert au Sofitel Hôtel ivoire de Cocody malgré la polémique faite sur les prix de ses différents tickets (50 000 et 100 000 F CFA) avant de confirmer une fois de plus ce 7 janvier au Palais de la culture à Treichville. Ainsi, en moins d’un an de présence sur la scènedu showbizivoirien, Roseline Layo compte parmi les meilleurs artistes de la Côte d’Ivoire. Aujourd'hui, elle annonce un repos avant la reprise de ses activités en février.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci