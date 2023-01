Hamond Chic: ''Ma vie est un témoignage... Je savais que j'allais réussir"

Invitée récemment sur la chaîne NCI, Coach Hamond Chic est revenue sur une période sombre de son enfance.

Coach Hamond Chic : ''On disait que j'allais finir avec des enfants de pères différents''

Coach Hamond Chic est incontestablement l'une des célébrités du web les plus en vogue du moment sur la toile. Grâce à sa façon assez particulière d'analyser les problèmes de couples de ses followers, cette charmante dame s'est imposée comme l'une des coachs matrimoniales les plus suivies sur Facebook.

Elle a même été sollicitée pour présenter son concept ''Hallo Caviar '''sur la chaîne Life Tv. Hamond Chic a connu un véritable succès, puisque son émission a pulvérisé les records d'audience. Elle est aujourd'hui une femme dont la voix porte, mais les choses n'ont pas été aussi faciles pour elle.

Invitée récemment à l'émission "Les femmes d'ici" sur NCI, elle est est revenue sur son enfance, qui selon ses explications, a été très difficile.

''On disait que j'allais finir avec des enfants de pères différents. J'ai trimé avant d'être là où je suis aujourd'hui ! Toute petite je savais que j'allais réussir... Ma vie est un témoignage. J'ai perdu mon père à l'age de quatre (4) ans. J'ai grandi auprès de ma mère qui était institutrice. Maman était la seule qui travaillait dans sa famille. Elle avait à sa charge presque toute sa famille, une quarantaine de personnes. Toute petite, je savais que j'allais réussir. Ma vie est un témoignage. Au quartier Selmer de la commune de Yopougon où j'ai grandi, on disait de moi que j'allais finir avec de nombreux enfants de pères différents, car pour ces personnes je suis orpheline de père et selon elles ma mère était une pauvre femme. Mais moi déja petite j'étais convaincue que j'allais réussir. Je disais toujours que le quartier Selmer n'allait pas avec moi. Parce que j'aime l'argent. Oui, l'argent gagné honnêtement. J'aimais les bonnes choses. J'aime la réussite. Et que j'allais donc me battre pour réussir. Oui, la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai trimé pour en arriver là'', a-t-il soutenu sur NCI.