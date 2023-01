Titrologie : revue de la presse ivoirienne de ce vendredi 13 janvier 2023

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 13 janvier 2023 est légèrement dominée par les préparatifs des prochaines échéances électorales au Pdci-Rda.

Le parti de Henri Konan Bédié domine légèrement la titrologie de ce vendredi

Le Pdci-Rda, le plus vieux parti politique ivoirien, se prépare activement pour les prochaines élections municipales et régionales. De nombreux journaux en ont fait écho ce vendredi.

C'est le cas de Dernière Heure Monde qui pointe à sa Une : '' Régionales et municipales 2023, Bedié et les experts du Pdci-Rda s'accordent sur les candidatures ''. Soir Info abonde dans le même sens en indiquant à sa première page : '' municipales et régionales prochaines, Bedié a reçu 174 candidatures à Daoukro ,hier . Aucun candidat au Nord '' .

Même son de cloche chez L'Héritage qui affiche à sa page d'ouverture : '' Choix des candidats aux futurs élections, Bedié peaufine la stratégie de razzia du Pdci-Rda ''. De son côté, Le Nouveau Reveil barre à sa une : '' Débat/ Municipales et régionales de 2023. Pdci-Rda : le pour et le contre des alliés '' .

Plusieurs autres sujets ont été traités dans la titrologie de ce vendredi. Le Jour Plus mentionne à sa page d'accueil : '' Demande d'audience de Blé Goudé à Gbagbo : Katinan confond le président du Cojep '' . L'Inter affiche à sa page d'ouverture : '' Sorti de prison après 4 ans, le président des ex-combattants de la rébellion adresse un message fort à Ouattara. Ce qui s'est passé hier à Bouaké'' . Pour sa part, Le Patriote affiche à sa page d'accueil: '' Puissances militaires de la Cedeao en 2023, la Côte d'Ivoire classée 2e puissance militaire après le Nigeria '' . Générations Nouvelles affiche à sa Une '' Après la libération des 49 soldats, le Ppa-Ci demande des comptes à Ouattara ''. Notre Voie titre à sa Une : '' Grave accident de Yamoussoukro, les enquêtes livrent leurs premiers résultats ''.