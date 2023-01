Inter : La Russie devient l’alliée commerciale majeure de la Chine

Selon Radio France Internationale (RFI), seul le commerce avec la Russie est resté stable, alors que es exportations en Chine sont en baisse de 10 % depuis décembre. Les importations ont reculé de 7’5 % , à cause de la pandémie de covid qui a suivi le relâchement de la politique sanitaire.

Chine : Le commerce avec la Russie enregistre la plus forte augmentation

En décembre 2022, la Russie et la Chine ont fait de bonnes affaires commerciales. Les exportations du Made in china ont augmenté de 8,26 %, (+8,3). Les produits phares nécessitant les échanges entre les deux partenaires sont les hydrocarbures, qui ont plus bénéficié de l’amitié sino-russe.

Du côté des douanes chinoises, les importations ont ainsi augmenté de 43,4 % en 2022 et 12,8 % pour les exportations, des coûts d’échanges estimés à 175 milliards d’euros. Un « main dans la main » entre Pékin et le Kremlin qui pourrait finir par s’user. « Poutine est fou », confiait récemment un officiel chinois au Financial Times. Sur les questions de crises entre l’Europe et la Russie, en attendant un aboutissement au conflit, les échanges sino-russes progressent plus vite que le commerce avec les États-Unis qui demeure au niveau de +0,6 % depuis 2021.

Outre la vague épidémique du coronavirus, l’affaiblissement de la demande mondiale se traduit aussi directement dans les chiffres. Les exportations chinoises vers les États-Unis, anciens partenaires privilégiés de Pékin, ont reculé de 19,51 %.

Et une forte baisse de 17, 5 % vers les pays de l’Europe compte tenu de l’apport de la Chine dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Xi Jinping, le président chinois a joué un rôle neutre, sans prendre parti, tout en préservant ses acquis commerciaux avec l’Union européenne. Faut-il le rappeler, Bruxelles selon le Financial Times, a demeuré jusqu’en décembre 2022, le plus grand partenaire commercial de la Chine, derrière l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci