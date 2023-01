Bonon :La 2e phase du projet d’autonomisation des femmes, lancée

Benie Bi Hué Thierry dit TH, directeur départemental de campagne de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, membre du bureau politique du PDCI-RDA etcadre de Bonon, a eu une rencontre avec les responsables des associations des femmes du département de ladite localité le samedi 7 janvier 2023 à son quartier général ,sis au quartier Fréfrédou.

Bonon : Thierry Benie Bi Hué dit TH préoccupé par l'autonomisation des femmes

L’objectif de cette rencontre était de discuter sur les défis et les perspectives pour l’avancement du projet d’autonomisation des femmes et jeunes filles de Bonon.

Au cours des échanges, la représentante de l'association des femmes de Djahakro, Mme Koffi N'da Agnès, au nom de ses soeurs, a félicité M. Bénie Bi "TH" pour les résultats probants obtenus dans le cadre de la première phase du projet d’autonomisation des femmes et de la jeune fille.

« Vous êtes un homme phare, un pion essentiel dans le département de Bonon. Vous aidez à prendre tout le monde en compte dans le développement de votre localité. Et comme les autres, vous travaillez pour les plus vulnérables », a-t-elle déclaré.

L’audience a également porté sur un nouveau cadre de collaboration en matière de santé et l’amélioration du dividende démographique, l’éducation des filles et le leadership féminin, dans le cadre de la phase 2 du projet.

Pour Thierry Bénie Bi Hué, l’autonomisation de la femme et de la jeune fille sera une réalité que lorsque les concernés par le projet, investiront dans les activités de revenus.

Il a expliqué que l’autonomisation des femmes est liée à la question de l’égalité du genre en ce qu’elle vient équilibrer la balance entre les hommes et les femmes.

Le projet d’autonomisation des femmes et les perspectives couvre toutes les associations féminines de Bonon commune et sous-préfectures (Bonon et Zaguiéta). Vu l’intérêt qu’accorde TH aux questions d’autonomisation des femmes, il a préconisé une collaboration étroite entre les structures partenaires techniques pour l’avancement du projet, surtout au plan départemental.

Mais avant, pour la deuxième phase du projet, il entend élargir son champ d’action et l’adapter à ses réalités principalement dans les zones les plus reculées du département.

Info: Yves K.