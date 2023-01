Insertion professionnelle de la femme : L’ONG Kids’ House en action

« Femmes actives » tel est l'intitulé d'une initiative de l'ONG Kids’ House qui s'est engagée à faciliter l’ insertion professionnelle de la femme et de la jeune fille-mère des zones rurales. Ce projet a été présenté lors d'une conférence de presse qui a eu lieu ce jeudi 12 janvier 2023 à l’hôtel Palm Club d’Abidjan-Cocody.

Insertion professionnelle : Kids’ House tend la main à 600 femmes

''Dans le cadre de la 3è édition du fonds « La francophonie avec elles », Kids’ House a pu bénéficier d’un financement de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour soutenir et favoriser l’insertion socioprofessionnelle de 600 femmes et jeunes filles-mères des zones rurales, à la suite d’un programme de formation, d’alphabétisation et d’éducation de qualité, par l’auto-emploi, les coopératives et l’installation effective des bénéficiaires, en 18 mois'', a expliqué Mlle Léonie Dindji, présidente de ladite ONG. Elle a révélé que 10 millions de F CFA seront engagés dans ce projet.

Le projet sera réalisé dans trois régions de la Côte d’Ivoire, à savoir la Mé, les Lacs et l’Indenié – Djuablin).

À en croire Mme Dindji, 8l permettra également de ''renforcer l’accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité, de les soutenir en vue du développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et de favoriser l’éducation et la formation professionnelle des femmes, ainsi que la scolarisation de leurs enfants''. Elle a également précisé qu’un suivi du projet sera fait à travers une plate-forme mise à disponibilité par l'OIF. Et ce, à travers des bilans mensuels, semestriels, ainsi que des comptes-rendus techniques et financiers généraux.