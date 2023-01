Grosse révélation de Coco Emilia sur Francis Mvemba !

L’influenceuse camerounaise Coco Emilia et son ex-mari Francis Mvemba sont au cœur d’une vive polémique qui secoue présentement la toile.

Que se passe-t-il entre Coco Emilia et Francis Mvemba ?

Coco Emilia et Francis Mvemba sont-ils de nouveau ensemble ? C’est la grosse question de nombreux internautes après que des photos assez suspectes ont été postées sur la toile. En effet, nos deux anciens amoureux ont été aperçus ensemble lors de l’anniversaire d’une proche de la première dame camerounaise, Chantal Biya.

Face à la polémique suscitée par ces images, Coco Emilia est montée au créneau afin de faire des précisions. ‘’ Le bonheur de mes enfants est une priorité. Pour le reste, oui je suis en couple avec un autre homme qui est respectable et responsable et qui me respecte, donc ne mélangez pas les pédales. D’ailleurs, je ne vous dois rien, je fais ce que je veux l’équilibre, l’équilibre. ... ‘’, a posté l’influenceuse.

Et la réponse de Francis Mvemba n’a pas tardé. ‘’ J'ai pitié pour ce pauvre homme respectable et responsable qui te laisse dormir avec moi tous les soirs depuis mon arrivée à Yaoundé, dis-lui bien tout ce que je te fais pardon. Va dormir coco. Frère, courage je te laisse Emilia, elle ne vaut rien ‘’, a-t-il réagi.

Ces mots ont visiblement mis Coco Emilia dans tous ces états. Prise de colère, elle a déballé de nombreuses informations sur son ex-époux. ‘’ Je ne vaux rien, dixit un escroc qui ne représente rien matériellement, physiquement, et moralement dans la société que ce soit en France ou ailleurs. La seule trace de lui, c'est l'adresse de sa mère... Je ne vaux rien, mais tu me supplies comme un enfant qui n'a pas mangé depuis des semaines. Et ne t'avise plus de parler de mon mec, car même son orteil, tu ne vaux pas, même dans tes rêves les plus fous. Déchet. Même t'occuper d'une femme et des enfants de tes enfants te dépasse. Une vaurienne à qui tu lèches les pieds approximativement tous les jours pour qu'elle te pardonne et retourne avec toi. Tellement elle te fascine et tu es complexé d'elle que tu cherches absolument à te vanter d'être même seulement à côté d’elle. Elle rit, tu snap, elle tousse, tu snap , elle saute, tu snap . Le Complexe . Ce qui est sur tu n'as jamais eu et tu n'auras plus jamais une femme comme elle ‘’, a soutenu Biscuit de mer.