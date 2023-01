Côte d'Ivoire : Les projets de 1350 jeunes bientôt financés

Dans son discours à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dédié l’année 2023 aux plans d’aides et de financements des projets jeunes. Ainsi plusieurs programmes et formations complémentaires ont été émis par le ministère de tutelle.

Côte d'Ivoire : 2023 l’année des jeunes, voici les actions décidées par le président de la République

Pour ce faire, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a publié sa feuille de route dans une note rapportée par la plateforme d’information Gouv.ci. Cette politique prendra effet par un Programme d’aide à l’emploi (PAE), des Formations complémentaires qualifiantes (FCQ), des financements d’Activités génératrices de revenus (AGR) et des projets structurants afin d’intensifier au cours de cette année l’insertion professionnelle des jeunes par la création des richesses.

Ces actions figurent parmi les actions décidées par l’État de Côte d’Ivoire, précise la note. Par le renforcement de l’encadrement et du financement direct des projets jeunes, le président de la République veut renforcer et accélérer le dispositif d’accompagnement en 2023. Pour cette année, les objectifs à atteindre sont bien définis. Un programme d’ « appui aux projets jeunes » sur l’ensemble du territoire national à 186 953 jeunes. Le ministère de tutelle prévoit le financement de 55 244 Activités génératrices de Revenus (AGR) à hauteur de 26,6908 milliards de F CFA. De 16 201 Micro et petites entreprises (MPE) à hauteur de 10,8007 milliards de F CFA et de 3372 projets structurants pour un montant de 7,5872 milliards de F CFA.

Dans cette dynamique, un projet d’emploi jeune en agribusiness dénommé Enable Youth Côte d'Ivoire sera mis à échelle après une phase pilote déjà réalisée. Elle implique 1350 jeunes qui bénéficieront du financement de leurs projets après incubation en 2023, à hauteur de 8,604 milliards de F CFA.

Établi sur la période 2022-2024, le programme social du gouvernement (PS Gouv2) porte, entre autres, sur l’offre d’opportunités d’entrepreneuriat à 247 630 jeunes. Cette offre d’opportunités sera axée sur un développement des compétences de 111 872 jeunes, des stages en entreprises offerts à 188 494 jeunes et l’offre d’opportunités dans le cadre des THIMO (Travaux à haute intensité de main d’œuvre) à 46 860 jeunes.

Des failles liées à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord s’installent. Le gouvernement dans sa dynamique à résoudre les préoccupations a annoncé un programme d’appui à l’insertion des jeunes vivant dans les zones frontalières au nord du pays. Ce programme spécial, dont le coût global est de 8 602 216 030 de F CFA, permettra d’offrir des opportunités de formation et d’insertion à 19 812 jeunes.

Toutes ces actions vont permettre, selon le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique à consolider les acquis de divers projets mis en œuvre. En 2021, l’on décompte 241 jeunes issus des régions du Gbokle et de San Pedro qui ont reçu des financements pour la réalisation de leurs projets.

Pour rappel, la première phase « agir pour les jeunes », lancée en juillet 2015, a permis à 2100 jeunes désireux de créer leurs microentreprises ou Activités génératrices de revenus (AGR). La problématique du financement pour les jeunes est partagée par plusieurs ministères. Selon le ministre Mamadou Touré, tous ces projets jeunes témoignent de la vision du chef de l’État, Alassane Ouattara, de développer l’entrepreneuriat des jeunes.

Bekanty N’ko www.Afrique-Sur7.ci