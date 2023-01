Élue meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’Ouest, Josey prépare un coup

Josey a été élue meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’Ouest à l’AFRIMA 2023. La cérémonie a eu lieu du 12 au 15 janvier 2023 à Dakar, au Sénégal. Suite à l’obtention de ce prix, la compagne de Serey Die a exprimé sa reconnaissance à ses fans.

Culture : Josey et Didi B honorent la Côte d’Ivoire au Sénégal

Josey et son compatriote Didi B ont hissé haut le drapeau ivoirien aux AFRIMA 2023, organisé ce weekend à Dakar, la capitale sénégalaise. Surnommée par ses fans ''l’avocate des femmes'', la célèbre artiste ivoirienne a remporté le prix de la meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’Ouest 2023.

Pour sa part, Didi B a raflé le prix de la meilleure chanson de l’année. La Côte d’Ivoire peut être fière de ses artistes qui, malgré la présence significative de grandes stars de la musique africaine à Dakar, n'ont pas déçu à cette huitième édition des All-Africa Music Awards (AFRIMA).

Josey : « Si tu entends les oiseaux chanter ce matin, sache que c’est moi qui les ai envoyés te dire merci »

« Je voudrais juste bénir Dieu de vous avoir dans ma vie, s’est exprimé la chanteuse ivoirienne. J’ai eu la nouvelle ce matin et je ne peux qu’être reconnaissante à vous tous, qui avez cru en moi au point de me pousser à cette victoire. Que Dieu se souvienne de vous et vous rende à l’infini tout ce que vous faites pour moi », publié la maman de Shama sur sa page Facebook.

« Si tu entends les oiseaux chanter ce matin, sache que c’est moi qui les ai envoyés te dire merci. On célébrera tout ça le 11 février à l’esplanade du Palais de la culture », a-t-elle poursuivi ce lundi matin à travers un poste.

AFRIMA est une organisation qui consiste à célébrer et à promouvoir les meilleurs artistes musiciens du continent.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci