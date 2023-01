Sénégal : Une coalition syndicale annonce 72 heures de grève

Au Sénégal, la coalition And gueusseum et l’Intersyndicale des agents des collectivités territoriales ont annoncé une grève de 72 heures à compter du mardi 17 jusqu’au jeudi 19 janvier 2023. Le média sénégalais, Senenews, nous donne les raisons de cette grève.

Santé et collectivités territoriales : Un groupe d’agents décrète trois jours de grève au Sénégal à partir du 17 janvier 2023

La Coalition and gueusseum et l’intersyndicale des agents des collectivités territoriales avaient suspendu leur mot d’ordre de grève à cause du tragique accident déroulé à Sikilo pour les besoins du deuil national. Mais après ce drame ayant fait plus de 40 victimes il y a une semaine, la mégacoalition est prête à reprendra sa lutte, à en croire notre source d’information. Après avoir différé son huitième plan d’action, elle fera une grève de 72 heures, soit trois jours à compter de ce mardi 17 janvier 2023 pour des raisons professionnelles.

L’ensemble de ces militants, notamment Sidya Ndiaye et Cie de « And Gueusseum », exigent l’amélioration des conditions de vie de ces agents de l’Etat. Ils revendiquent, entre autres, l’augmentation des salaires et l’harmonisation du paiement de l’indemnité de logement à tous les ayants droit pour l’équité et la justice sociale. C'est une véritable bataille déclenchée entre le gouvernement sénégalais et les ayants droit.

Cette coalition syndicale sénégalaise dit prendre l’opinion internationale en témoin, et entend boycotter le Programme élargi de vaccination (Pev) à l’issue de cette huitième édition.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci