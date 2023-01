Tiesco le Sultan se sépare de Lolo Beauté, Makosso se moque

Deux semaines après avoir officialisé sa relation amoureuse avec Lolo Beauté, Tiesco le sultan prend une importante décision.

Lolo Beauté et Tiesco le Sultan, c'est déjà fini ?

Dans un message posté sur sa page Facebook, Tiesco le Sultan a décidé de marquer une pause dans sa relation avec Lolo Beauté.

'' Je suis désolé, mais je vais mettre une pause à cette relation jusqu’à ce que cette histoire de famille soit réglée, ou jusqu’à ce que tout soit réglé avec son frère et moi, c’est bon, trop c’est trop. Jusqu’à nouvel ordre, Lolo et moi, c’est en pause c’est bon, donc bb va régler tes problèmes avec ton frère stp et fais-moi signe si je peux venir le voir aussi. Ciao je vais me concentrer sur ma carrière d’artiste chanteur '', a-t-il posté.

En effet, Lolo Beauté et Tiesco avaient officialisé leur relation amoureuse début janvier. Quelques jours plus tard, le rebelle de Poy est allé à Gagnoa avec ''sa future épouse '' pour la présenter à ses parents. Les images ont été postées sur la toile. Cette démarche a suscité le courroux du général Makosso qui a fait savoir que sa sœur cadette ne fait plus partie de la famille Makosso.

‘’La famille Makosso ne reconnait aucunement cette démarche de sorcellerie où c’est la femme qui va se présenter en première dans une famille. Lolo Beauté jusqu’à nouvel ordre est reniée‘’, a-t-il indiqué.

Il s'en était suivi une série d'attaques entre Tiesco le Sultan et le général Makosso. Et c'est finalement le roi de la marmaille qui semble avoir pris le dessus. Et il n'est d'ailleurs pas resté silencieux face à la décision prise par Tiesco le sultan. ''Aïe , déjà tu fuis. Petit, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer '', a réagi Makosso.

Pour de nombreux internautes, c'est tout simplement la fin d'un buzz. '' Vous vous embrouillé seuls, il y a longtemps que nous on sait que c'est buzz '', a commenté un internaute.