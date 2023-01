Côte d'Ivoire : Après le transport, Yango se lance dans la restauration

Yango Deli est un nouveau service de livraison de repas qui est maintenant disponible à Abidjan. Les utilisateurs peuvent passer leur commande via Yango Deli et les autres applications Yango dans la section spéciale "Restaurants" ou sur le site officiel.

Restauration : Le service Yango Deli, désormais disponible à Abidjan

La Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique où Yango Deli a été lancé. Le service opère dans trois quartiers d'Abidjan, à savoir Cocody, Marcory et Plateau. Désormais, les utilisateurs peuvent commander des plats cuisinés à domicile ou au bureau, même à partir d'endroits qui n'ont pas leur propre service de livraison. Plus de 100 restaurants, dont les plus célèbres d’Abidjan, ont déjà rejoint le service. Il s'agit notamment de Burger King, La Shish, Nasma, Nice cream, O'takkos, I-Garba, O'good Food, Chez Hassan, Al Turki, Montana Taalat.

« La Côte d'Ivoire est le premier pays africain où nous avons lancé Yango Deli. Le secteur de la restauration à Abidjan est bien développé avec plus de 3 000 restaurants dans la ville. Par conséquent, nous voyons un grand potentiel pour la croissance de Yango Deli dans le pays. La Côte d'Ivoire est l'un des marchés performants pour Yango où partenaires et utilisateurs connaissent la marque. Maintenant, nous proposons un autre service - la livraison de nourriture, pour devenir une partie intégrante de l'infrastructure urbaine », a déclaré le directeur général de Yango Deli, Yacouba Traoré.

Les utilisateurs peuvent passer une commande en quelques minutes : il suffit de choisir une adresse de livraison, un restaurant et de sélectionner les plats à ajouter au panier. Les livraisons sont effectuées par des livreurs partenaires ou de restaurants. La plupart des commandes sont livrées dans un délai moyen de 35 minutes, afin que les plats arrivent chauds et conservent leur aspect appétissant.

Les technologies permettent au service d'optimiser les mécanismes habituels de travail avec les restaurants et de livrer les commandes plus rapidement. Le livreur est automatiquement affecté à la commande : l'algorithme découvre qui est le plus proche du restaurant sélectionné. Les utilisateurs peuvent suivre l'état de la commande dans l'application - elle vous informe de l'étape actuelle de la commande et de l'endroit où se trouve le coursier.

Le service dispose d'un service client disponible 24 heures sur 24. Si l'utilisateur n'est pas satisfait de la commande ou souhaite poser une question, il peut contacter l'équipe d'assistance via l'application.

Pour les utilisateurs, la livraison sera gratuite jusqu'au 17 avril 2023. Le paiement est disponible en espèces après réception de la commande.

L'application gratuite Yango Deli est disponible pour IOS et Android en français, anglais et dans d’autres langues.