Défaite de Didier Drogba à la Fif : ce que la Côte d'Ivoire a raté

Le journaliste écrivain ivoirien, Serge Bilé a fait des révélations sur la candidature de Didier Drogba lors des élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

L'Émir du Qatar avait fait une promesse à Didier Drogba

De nombreux Ivoiriens ont dû mal à digérer la défaite de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire Didier Drogba, lors des élections à présidence de la FIF. Parmi eux, le journaliste, écrivain et acteur culturel, Serge Bilé. Un peu plus de neuf mois après ces élections, le nouveau mentor d'Eunice Zunon, dans un message posté sur sa page Facebook, a fait des révélations sur des promesses faites par l'Émir du Qatar à l'ancien buteur de Chelsea et de l'Olympique de Marseille.

'' (... )Pour moi, il n’y a qu’une « légende » en Côte d’Ivoire. C’est Didier Drogba. Lui est une icône et moi un simple cône parmi d’autres. A propos d’ailleurs de Didier Drogba, je n’ai pas reparlé de lui depuis neuf mois, depuis l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd’hui, puisque tout est fini et que la polémique est désormais derrière nous, je veux dire deux mots, pour la petite histoire, sur Didier Drogba et la Coupe du monde de football au Qatar.

Ça concerne le stade 974 de Doha. On a tous vu, ou presque, les images spectaculaires de son démontage minutieux, alors que la compétition n’était même pas encore finie. A l’origine, ce stade devait être expédié ici même en Côte d’Ivoire. C’était le souhait de l’émir du Qatar, en personne. Avant l’élection à la FIF, il a invité Didier Drogba à Doha. But du voyage et de l’opération : l’assurer de son soutien sans faille et promettre à Didier Drogba deux choses concrètes, s’il réussit par extraordinaire à prendre la tête de la FIF. '' a soutenu Serge Bilé.

'' Un : l’émir lui offre le stade 974 de Doha avec en prime l’envoi jusqu’à Abidjan des conteneurs et le remontage gratuits sur place. Libre à Didier Drogba de voir avec les autorités ivoiriennes où installer ce complexe. Deux : le Qatar, qui possède une clinique high-tech, spécialisée dans le sport, met ses moyens colossaux au service du football ivoirien, afin d’améliorer la préparation des joueurs et leur prise en charge en cas de pépins. Le 23 avril 2022, après la défaite de Didier Drogba, éliminé dès le premier tour de scrutin, l’émir du Qatar a pris acte du résultat et n’a pas souhaité donner suite à ses deux promesses'', a révélé Serge Bilé.