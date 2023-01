CHAN 2022 - Côte d'Ivoire: Comment Souhalio Haïdara veut se racheter

Le sélectionneur des Éléphants locaux de Côte d'Ivoire, Souhalio Haïdara , était face à la presse mardi, en prélude au match qui opposera ses poulains aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ce mercredi à partir de 16heures.

Souhalio Haïdara dévoile la recette pour battre la RDC

Le Sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Souhalio Haïdara semble avoir la clé pour obtenir un résultat positif, ce mercredi 18 janvier, face à la RD Congo, au stade du 19 Mai 1956 à Annaba, lors des rencontres de la 2e journée du Groupe du CHAN 2022 en Algérie.

«La différence peut se faire au niveau de la mobilité. Si nous avons la possibilité d'être plus mobiles que cette équipe, nous le ferons pour éviter des duels inutiles. C’est comme ça qu'on perdra moins de forces. Ce qui est certain, nous ferons ce qu'il y a à faire pour rester longtemps dans cette compétition», a déclaré le technicien ivoirien, en conférence de presse d’avant-match.

Conscient que son équipe est en «ballotage défavorable parce qu'on a zéro point au compteur», Haïdara veut se servir de la défaite face au Sénégal pour transformer ses deux cartes restantes après «avoir grillé un joker».

«Par expérience, nous avions affirmé avant le début de la compétition que la qualification allait se jouer sur trois matches. Ce n'était pas un aveu d'impuissance. C'était parce que nous en avions l'expérience avec les U17, U20 et U23. Ce sont des choses par lesquelles nous sommes passés.

La défaite face au Sénégal n'entrave pas notre qualification pour les quarts de finale. Cette défaite va nous permettre de développer d'autres aspects au sein de notre équipe surtout au plan de la combativité», a-t-il expliqué.

Et pour faire face à une équipe « athlétique et physique» des Léopards, le sélectionneur des Eléphants A Prime veut des «joueurs qui ont la capacité, la volonté et l'envie d'aller arracher des points pour qu'on puisse continuer d'avancer dans la compétition».

La Côte d’Ivoire, après sa défaite d’entrée face au Sénégal (0-1), affronte ce mercredi 18 janvier la RD Congo sous le coup de 16h GMT.