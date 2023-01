Coupé-décalé : Elle quitte Serge Beynaud pour se marier à un autre homme

L'artiste Coupé décalé, Gnolou Serge, plus connu sous le nom de Serge Beynaud a fait des révélations sur son premier amour. Une fille qu'il dit avoir aimée.

Serge Beynaud : '' Mon premier amour est malheureusement ma toute première déception amoureuse ''

Serge Beynaud est incontestablement l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, et plus particulièrement du Coupé décalé.

Il a débuté sa carrière en tant qu'arrangeur pour plusieurs artistes ivoiriens. Mais c'est en 2009 qu'il se lance sous les projecteurs avec sa chanson Kouma lébé, qui a connu un véritable succès.

Il a ensuite dévoilé plusieurs chansons qui ont été adoptées par les mélomanes d'ici et d'ailleurs. On peut citer notamment les titres Corrigé corrigé, Tchokora, Coupé Décalé, Loko Loko et bien d'autres.

Considéré comme le principal concurrent de feu Dj Arafat, Serge Beynaud a créé son propre label de production qui a révélé de nombreux jeunes artistes ivoiriens. On peut citer entre autres Mike Alabi, Salvador Plaisir, Ramses Tchikaya et bien d'autres.

Après la tragique disparition du Beerus Sama, Serge Beynaud, qui avait marqué un léger coup d'arrêt, a fait son retour sur la scène musicale, avec des titres tels que ''c'est dosé'' ou '' Mokodo'' qui ont été de véritables succès.

Serge Beynaud, c'est aussi une vie de couple très paisible. Il est marié depuis plusieurs années à la belle Jacinta, une businesswoman ivoirienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses se passent très bien entre nos deux tourtereaux.

Comme tout homme, Serge Beynaud a aussi eu un passé. Il a fait des révélations sur son premier amour au micro de Media Prime. ''Mon premier amour est malheureusement ma toute première déception amoureuse. Nous étions encore très jeunes. Mais nous nous aimions véritablement. Nous avions des projets de mariage. Mais à son corps défendant, elle m’a quitté pour un autre. Ses parents l’ont donné en mariage...Elle a été obligée de se marier à un autre. Cela bien que nous nous aimions'', a confié Serge Beynaud.