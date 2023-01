Côte d'Ivoire-PDCI : Après le départ de N'dri Narcisse, à qui le tour ?

Henri Konan Bédié, président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), a perdu l'une des grosses têtes de sa formation politique. En effet, l'ancien directeur de cabinet de N'zuéba a posé ses valises au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir. Ce départ est-il le signe de l'hémorragie au sein du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire ?

Côte d'Ivoire : Que se passe-t-il au PDCI-RDA ?

Dans l'un de nos récents articles, nous nous interrogions sur le climat régnant au sein du PDCI. Il faut dire que des rumeurs laissaient croire que Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du parti d'Henri Konan Bédié se préparait à rejoindre la famille des houphouëtistes. L'ex-ministre de la Santé a très vite réagi face à ces allégations.

"Ce sont des bruits, des intoxications. Moi, je suis un meuble du PDCI-RDA. Quand j'ai été élu président du MEECI, en 1981, le président Houphouët m'a reçu à table, à Yamoussoukro. On était deux à table et il m'a parlé. Il a dit : "Plus tard, le PDCI ne sera plus seul. Il y aura d'autres partis politiques, donc j'ai créé le MEECI comme une école pour apprendre le PDCI, comme ça quand les autres vont quitter le PDCI pour aller faire leur parti politique, vous, vous resterez au PDCI." Voilà ce qu'Houphouët m'a dit", avait tranché Guikahué en décembre 2022.

Bédié se prépare à parler...

Quelques semaines plus tard, Narcisse N'dri a plié ses bagages et a quitté le navire. L'ancien directeur de cabinet de Bédié n'est pas allé bien loin. Il a tout simplement sauté dans les bras d'Alassane Ouattara et du RHDP. "Narcisse N’dri figure (politique) bien connue dans le microcosme politique ivoirien pour avoir été ancien directeur de cabinet du PDCI et jusqu’à récemment au premier rang des hommes de mission du président Bédié est très proche du RHDP", apprenait-on auprès de nos confrères de Le Matin. Le journal indique même que N'dri Narcisse a annoncé son adhésion au parti au pouvoir.

À l'approche des élections municipales et régionales, on le voit, le mercato politique est ouvert. Alassane Ouattara n'a assurément pas fini de piocher des cadres chez son grand rival. Après avoir réussi à recruter N'dri Narcisse, quel est le prochain cadre sur la liste des houphouëtistes ?

Toutefois, Henri Konan Bédié ne compte pas rester sans rien faire. Il a eu un entretien avec son homme de main Maurice Kakou Guikahué. Ce dernier a promis que son mentor se prononcera dans les prochains jours sur la défection au sein de son parti.