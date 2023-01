CHAN 2022: L’ Algérie en quarts, Madjid Bougherra félicite ses poulains

L’ Algérie qui affrontait l’Ethiopie, mardi, s’est encore imposée sur la plus petite des marques comme lors de la première journée face à la Libye (1-0). Les Fennecs seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la 7ème édition du CHAN qu’elle accueille.

L’ Algérie, première nation à se qualifier en quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations de football

Les Fennecs A’ ont été les premiers à valider leur billet en enchaînant une deuxième victoire consécutive, mardi. Après la Libye (1-0) lors du match d’ouverture, c’est cette fois l’Ethiopie (1-0) qui a subi la loi des hommes de Madjid Bougherra. Face à l'Ethiopie, l'unique but de la partie a été marqué par l’attaquant Mahious à la 52ème minute. Le sélectionneur de l'équipe algérienne, Madjid Bougherra, a exprimé sa grande joie après que les "Verts" ont remporté une victoire 1-0 sur l'Ethiopie, mardi, au stade Nelson Mandela,

Madjid Bougherra a commencé son discours en félicitant ses poulains pour la victoire contre l'Ethiopie : "Les joueurs ont respecté toutes les consignes. Cependant, nous avons eu des opportunités que nous n'avons pas concrétisées". Le Capitaine de l'équipe nationale algérienne lors de la Coupe du monde au Brésil en 2014 a déclaré : "On a joué avec un système offensif qui met la pression sur l'adversaire. Il faut savoir suivre des plans tactiques comme ça pour aller le plus loin possible. Lors de ce match de la première mi-temps, nous étions meilleurs côté gauche que côté droit. Nous devons travailler encore plus fort. Nos joueurs étaient concentrés et optimistes, j’ai beaucoup aimé comment Merizig et Daraoui ont travaillé, ils ont plusieurs balles précieuses”.

Dans l’autre match du groupe A, le Mozambique a éliminé la Libye (3-2). La sélection entraînée par le technicien français Corentin Martins est donc éliminée de la compétition. Samedi 21 janvier, l'Algérie affrontera le Mozambique lors de son dernier match du groupe A, au stade "Nelson Mandela" à 20h00 (19h00 GMT).