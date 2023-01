DJ Arafat: Tina Glamour menace de coller un procès à sa mère Dandi Lou

Invitée ce mercredi à l'émission Showbuzz sur NCI, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour a sévèrement mis en garde sa génitrice Dandi Lou Hélène.

Tina Glamour prévient sa mère Dandi Lou Hélène: ''Si elle fait encore une sortie contre moi, je lui colle un procès''

Tina Glamour, la mère de feu Dj Arafat, est très remontée contre sa mère. Invitée ce mercredi à l'émission Showbuzz sur NCI, elle s'est prononcée sur la récente sortie de sa mère Dandi Lou Hélène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que La Djadja en a assez d'être prise à partie par sa génitrice.

''Elle m'a jetée en plein janvier à la vindicte populaire, et depuis 2019, elle fait des sorties inappropriées à mon égard. Je pose la question, j'ai eu deux enfants avec Huon Pierre: Marie Emmanuelle et Ange Didier. Si Ange Didier n'avait pas réussi, est-ce qu'elle allait avoir ce langage là? Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Parce qu'étant ma mère, je ne peux pas lui coller une convocation, normalement si ce n'était pas ma mère, je lui aurais collé un procès (...) '', a lâché Tina Glamour, tout en faisant des révélations sur certains agissements de sa mère.

'' La chanson d'Ariel Sheney en hommage à Dj Arafat, c'est un titre de Dj Arafat(...) et il a signé avec la fondation, et elle reçoit les droits de cette chanson par streaming. Elle n'en parle pas. Quand le 12 août arrive, elle fait confectionner des tee-shirts, est-ce qu'elle pense à ses arrière-petits-enfants? Quand elle signe des conventions pour la confection des tee-shirts, elle ne me rend pas compte. La Fondation n'a pas été mise en place sous mon appui. Ma mère ne m'a pas consultée. Je n'adhère pas à cette fondation aujourd'hui, demain et dans 100 ans. Je demande à Dame Dandi Lou, si elle aime vraiment son petit-fils, qu'elle le laisse reposer en paix...c'est mon enfant à moi. Moi je ne peux pas surpasser Carmen pour prendre Rafna ...'', a ajouté Tina Glamour, avant de mettre en garde sa mère. '' Si elle fait encore une sortie contre moi, je lui colle un procès...j'en ai marre'', a prévenu Tina Glamour.