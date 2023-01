Smartphone : itel sort un téléphone spécialisé selfie

itel dévoile son S18, le smartphone orienté selfie et courtes vidéos HD avec plus d'expérience réseau 4G. Cet appareil donne la possibilité, selon son constructeur, de créer un album ou une large gamme de modèles de vidéos de jour comme de nuit en effet, grâce à sa caméra frontale de 32 mégapixels. Doté d’une mémoire (7 Go de Ram), il offre une belle expérience de mise à jour de la version « Ota - fusion de la mémoire. » assure la marque qui ajoute que la capacité de traitement multitâches est aussi considérablement améliorée.

Itel sort un téléphone spécialisé selfie

Le S18 c’est aussi 64 GB ROM itel OS 8.6-Laboratoire de batterie, des technologies qui garantissent en effet, une consommation d'énergie inefficace. Ce nouveau téléphone, fort de son système de fichiers F2FS, à l’avantage d’économiser des espaces puis prolonger la durée de vie des périphériques de stockage, ajoute-on.

Côté présentation, il a un design cristal étoilé, un grand objectif, des panneaux composites 3 D résistants aux rayures en plus d’embarquer des capteurs d'empreintes digitales latérales. En outre, « il a une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 100 Mbps à 150 Mbps, soit 20 à 30 fois plus vite que la 3G pour parcourir le web Regarder des vidéos en ligne Télécharger une courte vidéo, Jeux en ligne. » Indiquent ses promoteurs.

Eux qui prédisent que cet appareil plaira aux jeunes et surtout la gent féminine pour leur goût prononcé pour le chic, le fun et l'impressionnisme. D’ailleurs, aux jeunes la marque lance cet appel : « Enregistrez la beauté de la vie à tout moment !» A noter qu’il y a deux (2) modèles disponibles à savoir le S18 et le S18 Pro. Que les selfies commencent !