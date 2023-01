Santé : La Côte d’Ivoire s’engage dans la fabrication locale de médicaments

En Côte d’Ivoire, le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU) prévoit implanter une nouvelle unité de production locale et de distribution de médications et instants stratégiques. A en croire le site officiel du gouvernement, l’information a été donnée ce lundi 16 janvier 2023 par Pierre Dimba, ministre en charge de la Santé. Et ce, à l’occasion d’une séance de travail effectuée avec Rambod Afrashteh, le représentant de Royax Médical Solution (spécialisée dans la fabrication de médicaments).

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a annoncé l’implantation d’une nouvelle unité de production pour la fabrication locale de médicaments. En effet, le ministre Pierre Dimba a souligné, qu’après installation, cette structure pharmaceutique permettra à la Côte d’Ivoire d’accroitre sa capacité de production locale de produits médicaux et intrants stratégiques. Ce qui va répondre permanemment aux besoins des populations.

Toutefois, vu l’importance du projet, les deux partenaires, à savoir la Côte d'Ivoire et la Tchécoslovaquie, pourront passer plusieurs mois en activités pour la mise en forme d’une telle usine. « Nous avons pris l’engagement de travailler ensemble pour que dans les 4 mois à venir, ce projet devienne une réalité », a affirmé Pierre Dimba. Pour qui, la question de l’industrialisation dans le secteur pharmaceutique reste préoccupante avec seulement 6 % des médicaments fabriqués en Côte d’Ivoire.

De son côté, Rambod Afrashteh s’est dit satisfait de cette collaboration entre son pays et la Côte d’Ivoire. Il s'est ensuite montré disponible à aider son partenaire à réaliser cette belle unité de production.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci