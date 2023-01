Côte d'Ivoire : Pourquoi Nash a reporté son projet de football

La rappeuse ivoirienne, Nash, ne se porte pas très bien présentement. Ce qui la obligée à reporter un événement sportif qu'elle devait organiser ce samedi du côté du Campus de Cocody.

Le match de gala organisé par Nash reporté au 28 janvier

La chanteuse ivoirienne, Nash , a décidé de tendre la main à un groupe d'enfants en leur donnant l'opportunité de rêver à une éventuelle carrière de footballeurs professionnels.

Réunis au sein d'une équipe de football, qu'elle a baptisée '' Les Saint -Famo de la Rue", ces gamins devraient affronter, dans un match initialement prévu pour ce samedi 21 janvier 2023, l'équipe de Olé Académie.

La rappeuse a donné l'information via un post sur sa page Facebook, mercredi 11 janvier.

''Bonsoir cher Gbonhi. J'étais dans les locaux de OLÉ ACADÉMIE pour une séance de travail concernant un gros projet. Nous étions avec le PDG, jeune dynamique et ambitieux avec un très grand coeur, lui-même ancien joueur professionnel en Arabie Saoudite. Cedric Fein, de son vrai nom, a décidé de tendre la main à ses jeunes frères afin de leur donner une chance de réaliser leurs rêves . L'évenement aura lieu le samedi 21 janvier prochain à 9 h 30 à l'université de Cocody. C'est un match de gala entre mes fils désormais appelés Les " Saint -Famo de la Rue" et les Joueurs de la dite Académie '', a posté Nash.

Puis d'ajouter : ''Après ce match, ceux qui auront djafoule (bien joué), seront certainement recrutés pour rester dans l'académie et pourquoi pas un jour, le meilleur pourra être sélectionné pour une grande équipe. Le but de toutes ces actions que notre ONG SIANÇONS et l'association 2NPROD mènent, est de faire sortir ces enfants et jeunes de la rue ou leur donner l’espoir de quitter un jour cette jungle. Il y a tellement de talents parmi eux que pour moi, ils méritent d'être mis à la lumière ou d'avoir une opportunité. Omanh Nash est la marraine de l'activité. Rdv le 21 janvier à Université de Cocody '', avait-elle informé.

A quelques jours de ce match, la rappeuse a annoncé le report de cette rencontre en raison de quelques soucis de santé. ''On a reporté au 28 janvier à cause de mon état de santé", nous a confié la rappeuse.