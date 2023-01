Mali: La Russie livre plusieurs avions de guerre à Bamako

Le jeudi 19 janvier 2023, le colonel Assimi Goita, chef de la junte malienne, a réceptionné des avions et des hélicoptères de guerre en présence de l’ambassadeur Russe au Mali, Igor Gromyko.

Le Mali s'arme auprès de la Russie

La Russie a livré au Mali, plusieurs avions et hélicoptères de combat, au cours d’une cérémonie organisée le jeudi 19 janvier 2023 pour marquer la réception de ces appareils. Le Mali se voit désormais avec un Sukhoï Su-25, des avions d’attaque au sol et de soutien rapproché de conception soviétique, des Albatros L-39 et des appareils de conception tchèque initialement destinés à l’entraînement et l’attaque, selon l’armée malienne.

En marge de ces équipements, la livraison comptait également des Mi-8, des hélicoptères polyvalents, servant au transport de troupes et de matériel. De la partie malienne, pour l’heure aucun nombre exact de matériels reçus, n'a été communiqué. Après plusieurs livraisons en mars et août 2022, l’on apprend que celle-ci reste la dernière rendue publique par les autorités. Cependant, les montants engagés pour l’achat desdits appareils n’ont pas été divulgués par la junte malienne.

Lors de la cérémonie, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général de division Alou Boi Diarra, a souhaité une « montée en puissance » de son armée. Avant d’ajouter que les forces maliennes « ont connu, lors des deux dernières années, une dynamique de renforcement, de modernisation et d’équipement sans précédent ». Ces appareils auront pour vocation d’appuyer les troupes contre les jihadistes dans la région.

Pour ce qui concerne les relations entre les deux Etats, Bamako assure un partenariat renoué d’avec la Russie, tout en déclinant les suspicions d’une présence du groupe Wagner (ndlr, groupe paramilitaire Russe), sur son territoire.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci