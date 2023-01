Life Tv : Konnie Touré réagit après le départ de ses chroniqueuses

La belle Konnie Touré a posté un message très ciblé sur sa page Facebook dans la matinée de ce dimanche 12 janvier 2023.

L'étrange message de Konnie Touré

'' Y a rien de pire qu’un fan qui fait le même métier que toi. Au début il est en admiration totale. Ensuite, il cherche à te ressembler. Après, il veut te dépasser, ce qui n’est pas mauvais en soi. Quand il réussit à le faire c’est tant mieux, gloire à Dieu pour toi. Mais si jamais malgré tous ses efforts il n’y arrive pas, façon tu souffres dans sa main . Ton petit post net, il doit chercher à faire mieux, faut même plus on va te voir même, faut disparaître carrément. On a compris, c’est vous les meilleurs oh, c’est vous seuls les gens aiment. Nous c’est connu, on vaut rien fort même. Mais pardon, déchargez un peu nos vies. Nous aussi on est enfant de quelqu’un. Vraiment on vous demande pardon d’avoir travaillé dur pour être là où on est. Pardon beaucoup '', a posté Konnie Touré sans pour autant citer de noms.

Pour rappel, Konnie Tourė, présentatrice de l'émission Life week-end sur Life Tv, avait été lâchée assez subitement par certaines de ses chroniqueuses, à savoir Rabia Diallo et Sophie Aïda. Elle s'était récemment prononcée sur le sujet lors d'un numéro de ladite émission.

" Tu ne peux pas aller à l'encontre des décisions personnelles des gens. Pour la plupart , elles ont estimé, notamment Rabia et Sophie, qu’elles avaient envie d’un souffle nouveau donc bon vent à elles et qu’elles puissent évoluer dans leur carrière. Elles en avaient peut être marre d'être que de simples chroniqueuses, elles avaient envie de leur propre show, et je crois qu'elles y travaillent.(…) Nulle n'est irremplaçable, même moi. Je pense que c'est Life Weekend qui les a veritablement révélé, aujourdhui elles pensent que leur notorieté est plus importante que l'emission. Bon bah, the show must go on ! On a de nouvelles filles et on tient l'emission", a-t-elle expliqué.

Dans la foulée, l'une des sur-citées, Rabia Diallo, avait répondu via un post sur Facebook : ''En tout cas, dans cette affaire, il y'a des non-dits '', a-t-elle répondu.