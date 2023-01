Côte d'Ivoire : Incarcéré à la MACA, PETER 007 n'est pas mort

Anoncé malade par certains ou mort par d'autres, NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007 est toujours détenu à la Maison d’Arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Les précisions de son avocat Maître Ange Rodrigue DADJE.

Maître Ange Rodrigue DADJE: "NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007 n’a jamais fait pas l’objet de sévices ou de violences"

"Nous constatons la publication récurrente d’informations sur les réseaux sociaux faisant état de ce que Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007 aurait été victime de sévices et violences et serait gravement malade en prison ou même décédé. Toutes ces informations sont totalement fausses. Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007 est en très bonne santé à la Maison d’Arrêt d’Abidjan dite MACA où il est en détention et n’est donc nullement souffrant.

Depuis son arrestation jusqu’à ce jour, Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER n’a jamais fait pas l’objet de sévices ou de violences sur sa personne et d’aucune entrave pour être visité. Par ailleurs, il nous revient qu’une collecte de fonds serait en train d’être organisée via les réseaux sociaux pour le compte de Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007.

Nous remercions toutes les personnes qui se soucient de la situation de Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007, cependant nous ne souhaitons aucune collecte de fonds à son profit et ne nous associons nullement à une telle initiative. De même, la seule personne habilitée à communiquer pour l’instant pour le compte de Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007 actuellement en détention, est uniquement son Avocat, Maître Ange Rodrigue DADJE.

Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007 tient à préciser qu’il a accepté le processus judiciaire dont il fait actuellement l’objet et réitère ses sincères excuses à l’égard du Président de la République, du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, des Autorités ivoiriennes ainsi que de la population ivoirienne pour tous les propos injurieux, irrespectueux et outrageants tenus par lui par le passé et sollicite leur clémence.

Nous mettons en garde toutes les personnes qui véhiculeraient de fausses informations sur les réseaux sociaux relativement à l’état de santé et à la situation judiciaire de Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007, lesquelles pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires.

Maître Ange Rodrigue DADJE

Avocat de Monsieur NIANGORAN Assale Pierre dit PETER 007.