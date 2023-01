Zouglou: Pico se prononce sur la dislocation du groupe Les Leaders

Après avoir quitté le groupe Les Leaders, Pico a répondu aux spéculations faisant croire qu il est jaloux du lead vocal du groupe, Donness.

Pico à propos du groupe Les Leaders: ''Si j'étais jaloux de mon frère Donness, je n'allais jamais le laisser être le lead vocal''

Les Leaders, ce groupe Zouglou qui fut au premier plan de la musique ivoirienne ne compte plus que deux membres. Et pour cause, Pico a décidé de quitter le groupe pour s'engager dans une carrière solo. Selon de nombreuses indiscrétions, cette décision a prise suite à une discorde qu'il a eue avec le lead vocal du groupe, Donness. Certaines voix ont même parlé de jalousie. Invité samedi sur la radio Fréquence 2, Pico s'est prononcé sur le sujet. Il a affirmé être le principal fondateur du groupe et pour cela, il ne peut pas être jaloux de quelqu'un qu'il a lui-même positionné comme lead vocal.

'' Le groupe Les Leaders était à la base composé de trois chanteurs. Oui, nous savons tous chanter. Étant fondateur du groupe les Leaders, si j'étais jaloux de mon frère Donness, je n'allais jamais le laisser être le lead vocal. Valey est mon ami d'enfance. Nous avons grandi dans le même quartier. C'est bien après que nous avons fait la connaissance de Donness. Il nous a donc rejoints. Dans un groupe, il faut toujours un lead vocal. J'étais le lead vocal de notre tout premier album. Chanter est un art pour moi. Je suis capable de faire de grandes structurations en musique. Par amour, on peut décider de mettre son frère au devant et l'accompagner. C'est ce que j'ai décidé de faire avec Donness en le mettant au devant. Je tombe des nues quand j'entends que je suis jaloux de mon frère. Au contraire, on devrait plutôt me bénir pour lui. Je pense avoir été un canal de bénédiction pour lui. C'est dire que je suis une bonne personne'', a-t-il laché.

Puis d'ajouter: '' Sans Valey et Donness aussi, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Car c'est grâce aux albums que nous avons réalisés ensemble que j'ai certaines entrées. Que je peux me permettre de voyager comme je veux. J'ai décidé ne pas tenir des propos malveillants à l'endroit de mes frères. Mais plutôt de me concentrer sur la promotion de ma sortie musicale''.