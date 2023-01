CHAN 2022: Les Eléphants locaux redonnent l'espoir aux Ivoiriens

Après deux journées très moches au CHAN 2022 en Algérie, les Eléphants locaux sont parvenus à se qualifier pour le prochain tour de cette compétition internationale. Les Ivoiriens peuvent désormais déposer leurs calculatrices.

Côte d’Ivoire : Les Eléphants locaux donnent de l’espoir au CHAN 2022

Le début de la compétition a été très difficile pour le sélectionneur ivoirien, Soualiho Haidara, et ses poulains en terre algérienne. Après un échec face au Sénégal (1-0) lors de la première journée et un nul (0-0) concédé contre la RD Congo, les Eléphants locaux n’ont finalement pas déçu. La victoire (3-1) face à l’Ouganda lors de la troisième journée dimanche 22 janvier 2023, a redonné de l'espoir. Avec le seul point obtenu au sortir des premières rencontres de la phase des poules, le sélectionneur des Eléphants locaux n'a pas perdu son pari.

« Tout le monde est capable de se qualifier. Ce qui nous donne un regain pour réaliser ce que nous nous sommes promis, à savoir passer le premier tour. Le plus important, nous avons notre propre destin entre nos pieds. Notre futur dépend de nous-mêmes. On fera ce qu’il y a à faire pour nous qualifier », a déclaré Soualiho Haidara en conférence de presse avant cette dernière chance. Chose promise, chose faite. La Côte d’Ivoire a réussi a passé le premier tour de ce CHAN 2022 et espère continuer dans ce sens. Cette victoire des Eléphants locaux n’a laissé personne indifférente, notamment le président de la FIF (Fédération ivoirienne de football).

« Bravo aux Eléphants locaux ! (…) A cette occasion, je voudrais adresser, au nom du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et en mon nom personnel, mes vifs encouragements aux joueurs, à l’encadrement technique de la sélection nationale A’ et réitérer mes sincères remerciements aux supporters des Eléphants locaux», indique un communiqué d’après victoire publié sur la page Facebook officielle de la FIF, signé par le président Yacine Idriss Diallo.

Les Eléphants A’ ont évité l’élimination précoce à ce CHAN 2022. Qualifiés en quart de finale, Soualiho Haidara et son groupe peuvent désormais préparer le choc contre l’Algérie prévu le 27 janvier 2023 à 16h. A cet effet, ils doivent garder le cap et rester focus sur l’objectif qu’ils se sont fixés depuis le début. Celle de jouer les dernières minutes de cette compétition africaine afin de donner le sourire aux Ivoiriens.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci