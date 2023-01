CHAN 2022: L’homme qui a envoyé la Côte d’Ivoire en quart de finale parle

Algérie - Côte d’Ivoire : voici la prochaine affiche qui va résonner au stade Nelson Mandela, le 27 janvier 2023 à 17 heures (heure locale). Sankara William Karamoko a hâte d'affronter le pays-hôte du CHAN 2022.

Algérie - Côte d’Ivoire: Sankara William Karamoko a hâte d'affronter le pays-hôte du CHAN 2022

Pour l'Amour de la Patrie et à coups de détermination, la Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations, en battant l’Ouganda 3-1 au stade Nelson Mandela à Baraki. Un homme s’est parfaitement illustré lors de cette confrontation : Sankara William Karamoko. Le numéro 9 des Éléphants était l’homme à tout faire. On l’a vu en attaque, son secteur de jeu, à la construction mais aussi en défense, un véritable travail de sape accompli par le joueur de l’Asec Mimosas “je pourrai donner ma vie pour cette équipe et pour mon pays. Cette qualification pour les quarts de finale me tenait à coeur” a déclaré le jeune homme de 19 ans.

Serein, l’ adolescent n’est pas effrayé par son prochain adversaire : l’Algérie. “Jouer contre les Fennecs chez eux, c’est le genre de match que j’apprécie hautement (sourire). Nous allons nous battre dans ce joli stade, il n’y aura pas de calculs. Soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. J’ai hâte de vivre cette atmosphère. Nous connaissons la ferveur du peuple, ils aiment le jeu nous sommes prêts à leur en procurer"à déclarer Sankara.

Au sujet de son titre d’ “Homme du Match” de cette rencontre, Sankara William Karamoko veut le partager avec une personne en particulier : Charles Ayayi. “Notre gardien a été exceptionnel. Quand Charles est à ce niveau, nous, les joueurs de champs, nous ne devons pas gâcher son travail”. Algérie - Côte d’Ivoire : voici la prochaine affiche qui va résonner au stade Nelson Mandela. Rendez-vous le 27 janvier 2023 à 17 heures (heure locale).