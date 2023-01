Municipales à Bouaké: Ce qu'Amadou Koné promet aux populations

Au-delà de la traditionnelle cérémonie des échanges de vœux entre le chef de l’État et la population, qui se tient chaque début d’année au Palais Présidentiel d’Abidjan Plateau, le président de la République a souhaité bonne année à toutes et tous à travers des panneaux d’affichage dans toutes les régions du pays. Les populations de Bouaké à savoir, les chefs traditionnels baoulé, les élus et cadres, les communautés vivant à Bouaké et les confessions religieuses ont organisé une cérémonie de présentation des vœux au président Alassane Ouattara. C’était le dimanche 22 janvier 2023 à la résidence du ministre Amadou Koné à Bouaké quartier Kennedy.

Amadou Koné aux populations de Bouaké: "A l’image du président de la République, je bavarderai moins et je travaillerai pour qu’il y ait la cohésion et la stabilité"

Selon les représentants de la chefferie baoulé, des communautés diverses, des cadres et confessions religieuses, Bouaké est reconnaissant au président Alassane Ouattara pour les nombreux efforts consentis en leur faveur et au développement de leur cité. Il s’agit de l’élargissement de la route nationale A3 qui traverse Bouaké ; le Bitumage de plusieurs voies intérieures ; la reconstruction du stade omnisport ; la construction du grand marché ; la réhabilitation de la piscine municipale ect.

« Monsieur le ministre, les cadres de Bouaké vous demandent avec insistance de dire toutes leur admiration au président Alassane Ouattara, pour la maestria avec laquelle il a géré le dossier des 49 vaillants soldats détenus abusivement à Bamako », ont-ils dit. Venus de tous les cantons de la région du Gbêkê, ils étaient environ 500 têtes couronnées, chefs de cantons et de tribus baoulé présents ce dimanche au domicile du ministre Amadou Koné pour souhaiter les vœux de santé au chef de l’Etat Alassane Ouattara.

« Monsieur le ministre, dites au président Alassane Ouattara de continuer à travailler pour le développement du pays. Toute la chefferie baoulé de Bouaké compte sur lui et voudrait lui exprimer leur gratitude », a dit le porte-parole de la chefferie baoulé.

Au nom des confessions religieuses de Bouaké, Monseigneur Paul Siméon Ahouanan Djro et le grand Imam de Bouaké, Badjawari Touré ont annoncé une tournée dans la région du Gbêkê pour prôner la paix et la cohésion sociale. Cette tournée sera selon eux précédée d’une grande cérémonie œcuménique pour appeler tous les cadres de Bouaké à l’union.

Amadou Koné : « je vous promets de transmettre fidèlement tous vos vœux au président de la République dès son retour au pays »

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, membre du Directoire du RHDP et député de Bouaké commune a promis de transmettre les vœux de ses compatriotes de Bouaké au président Alassane Ouattara actuellement en visite de travail en France. S’associant aux populations de Bouaké, Amadou Koné s’est réjoui de la paix et la sécurité retrouvées à Bouaké et qui ont permis la réalisation de toutes les infrastructures énumérées plus haut.

A elles, il a ajouté l’inauguration de la section de l’autoroute Yamoussoukro-Tiebissou pour un coût de plus de 60 milliards de fcfa ; la construction cette année d’une quinzaine de collèges de proximité dans la région du Gbêkê ; le raccordement de la Loca à Bouaké pour l’approvisionnement des populations encore mal desservies en eau potable ; la mise en service du centre de radiologie au CHU de Bouaké ; la fin des travaux de construction du CHR ; la construction du stade de Bouaké pour la CAN 2023 ; le démarrage de l’industrialisation à Bouaké ect.

« Tout ceci a été possible en seulement 5 ans grâce à la paix et la sécurité sous le leadership du Président de la République. Il le sera pour les projets encours grâce à votre adhésion à sa vision mais et surtout votre contribution à maintenir cette situation de paix et de cohésion sociale », a exhorté Amadou Koné. Il a rassuré tous de travailler à l’image du chef de l’Etat, pour Bouaké et rien que pour Bouaké. « Je voudrais vous rassurer qu’à l’image du président de la République, je bavarderai moins et je travaillerai pour qu’il y ait la cohésion et la stabilité dans l’intérêt de Bouaké », a-t-il ajouté.

Amadou Koné annonce sa candidature pour les municipales de 2023 à Bouaké

S’il n’a pas voulu trahir un secret, Amadou Koné a officiellement enfoncé une porte déjà ouverte. « Pour ceux qui souhaitent me voir apporter davantage pour Bouaké, je vous annonce que je suis candidat à l’élection municipale de Bouaké. Avec mes frères, le maire Nicolas DJIBO et mon aîné Fanny IBRAHIMA nous reviendrons vers vous pour l’acter et préparer les futures échanges électorales. Pour les régionales, c’est notre frère Jacques Assahore qui a été choisi par le parti », a annoncé Amadou Koné dans un tonnerre d’applaudissements.

Sercom Amadou Koné