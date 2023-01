Coco Emilia casse les "papos" sur Francis Mvemba et Muriel Blanche

L’influenceuse camerounaise Coco Emilia a fait une grosse révélation sur Muriel Blanche qui fait les choux gras sur les réseaux sociaux.

Coco Emilia: "Je suis en couple avec un autre homme..."

Une semaine après la polémique qu’il y a eu autour de la réconciliation entre Coco Emilia et Francis Mvemba, les deux anciens amoureux ont été aperçus ensemble lors de l’anniversaire d’une proche de la Première dame du Cameroun, Chantal Biya. Coco Emilia a partagé sur son compte Snapchat une conversation qu’elle aurait eue avec l'actrice camerounaise Muriel Blanche.

‘’Murielle Blanche, donc tu bavais sur le maître comme ça. Fallait me dire au lieu de me lorgner comme… Jusqu’à partir dormir avec lui à l’hôtel. Tout ça pour une nuit, vous voyez sûrement à Paris… Le 20 janvier 2022 alors que le même jour, elle était dans l’avion pour Paris - Douala. Bête au plus haut niveau, vous vouliez vous afficher, on a vu. Mais l’amour ne se force pas, enjaillez-vous’’, a-t-elle dévoilé avant d’ajouter ceci à propos de Francis Mvemba : ‘’Il rêve de star, mania, donnez-lui Mr Presistupid Goat’’.

Rappelons que Coco Émilia, à travers un post, a fait des précisions sur sa vie amoureuse actuelle. ‘’ Je suis en couple avec un autre homme qui est respectable et responsable et qui me respecte. Donc ne mélangez pas les pédales. D’ailleurs, je ne vous dois rien, je fais ce que je veux, l'équilibre, l’équilibre... ‘’, a posté l’influenceuse. La question qui se pose désormais est de savoir si Coco Émilia est encore amoureuse de Francis Mvemba. Parce que c’est elle et elle seule qui a décidé de se séparer du Congolais. Et chez nous en Côte d’Ivoire, on dit : ‘’ quand quelqu’un laisse, quelqu’un prend.’’

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci