Al Nassr : Cristiano Ronaldo rate sa première apparition officielle

Cristiano Ronaldo, l’ancien attaquant du Real Madrid, a manqué son entrée officielle sous les couleurs de Al-Nassr. Malgré la victoire des siens (1-0) contre Al-Ettifaq lors de son premier derby en championnat saoudien, le quintuplé ballon d’or n’a pas été tranchant et a déçu la presse européenne.

Cristiano Ronaldo sous le feu des critiques après son premier derby

CR7 a été titularisé par Rudi Garcia contre Al-Ettifaq lors de la 14ème journée de la première division saoudienne dimanche 22 janvier 2023. Très marqué par la défense adverse, à lui-seul deux défenseurs, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à remuer les filets alors que son transfert continue de survoler la toile.

Ce qui aurait agacé la presse malgré le fait qu’il ait joué un rôle capital dans la victoire de son nouveau club, comme le reconnaissent ses coéquipiers.

« C’est un ajout positif d’avoir un grand joueur comme Cristiano Ronaldo, car il va aider à distraire les défenseurs, et ce que nous avons vu avec notre but (…) Cristiano a 5 ballons d’or et il est l’un des meilleurs du football, et aujourd’hui, nous avons créé des conditions spéciales pour lui en créant des opportunités offensives pour marquer (…) », a déclaré un de ses coéquipiers en conférence de presse d’après match.

Malgré sa sortie jugée décevante par la presse européenne, les coéquipiers de CR7 ont été satisfaits de sa prestation et comptent d’ailleurs sur le vétéran attaquant portugais pour garder la tête du championnat saoudien.

Pendant ce temps, les fans de Cristiano Ronaldo restent optimistes et lancent des piques à la presse.

« Si vous ne citer pas Ronaldo dans vos articles ce n’est pas intéressant. On comprend votre acharnement, il ne joue plus en Europe laissez son nom tranquille », commente un internaute. « Un peu de patience. C’était chaux face à la redoutable équipe de Al-Ettifaq », demande un autre.

« Vous allez arrêter de le critiquer, occupez-vous de votre championnat. Messi vs Reins. Allez ça suffit ». Très touchés par ces critiques, les supporters de la super stars planétaire, continuent de cracher leurs émotions.

Yahafe Ouattara : afrique-sur7.ci