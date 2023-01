Cameroun: L'UJPLA condamne l'assassinat du journaliste Martinez Zogo

Dans une déclaration faite à Abidjan le lundi 23 janvier 2023, l’Union des journalistes libres africains (UJPLA) condamne l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo, directeur général de la radio AMPLITUDE FM au Cameroun.

L'UJPLA particulièrement touchée par l’assassinat du journaliste Martinez Zogo

L'Union des journalistes de la presse libre Africaine ( U.J.P.L.A) a appris, avec une très grande consternation, dans la matinée du dimanche 22 janvier 2023, la découverte du corps sans vie du journaliste Martinez Zogo directeur général de la radio AMPLITUDE FM qui avait été enlevé le mardi 17 janvier 2023.

Profondément attachée à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes partout sur le continent africain, l'UJPLA

condamne avec la dernière énergie, cet acte odieux et ignoble des temps révolus et barbares .

L'UJPLA adresse ses condoléances sincères et confraternelles à la famille du confrère assassiné et à l'ensemble de la communauté des hommes et des femmes des médias du Cameroun.

L'UJPLA voudrait, à son tour, demander elle aussi aux autorités camerounaises de tout mettre en œuvre pour faire toute la lumière sur ce crime crapuleux afin que les auteurs de cet assassinat soient vite appréhendés, poursuivis, jugés et condamnés si leur culpabilité et leur implication sont clairement établies .

Enfin, l'UJPLA exhorte les journalistes à continuer d'exercer leur métier en toute liberté et toujours avec professionnalisme---

Fait à Abidjan



Le lundi 23 janvier 2023.

Le Président de l’UJPLA Yao Noël