Côte d'Ivoire: Voici la vérité sur la supposée grossesse d' Emma Dobré

Emma Dobré, la productrice du chanteur Kerozen Dj, est-elle réellement enceinte ? Voici sa réaction.

La belle Emma Dobré attend-elle un enfant ?

La productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, a fait de surprenantes révélations sur ses rapports avec les hommes qui s’approchent d’elle. Elle a fait savoir qu’aucun d’eux n’a le courage de lui faire des avances.

‘’ Les hommes ne m’approchent pas, les gens ont peur de m’approcher, je sais pas pourquoi. Peut-être que je ne donne pas l’occasion, ou ils ont peut-être peur de taper poto. En tout cas, mes amis viennent, ils m’invitent, normal quoi, je sais qu’ils sont fans, mais ils n’osent pas me parler. Donc on est là, on papote. Souvent, ils disparaissent pendant un mois, et après il réapparaissent. Ils peuvent parler, me dire Emma tu ne plais... Mais on me dit rien (…) Qu’ils osent, ils ne savent pas ce que je vais dire, on ne sait jamais", a-t-elle confié lors d'une récente interview vidéo accordée à actu people.

Ce week-end, la belle productrice s'est retrouvée au centre de plusieurs interrogations des internautes. Tout est parti, en effet, d'un post du célèbre avatar qui avait écrit ceci : “La productrice de l’artiste Kérozen, Emma Dobré, est enceinte d’un homme qu’elle n’aime pas”.

Dimanche, la patronne du label Emma Dobré Prod a partagé la capture du post de l’avatar, et en guise de réponse, elle a écrit : “Je suis assise par terre ici ohhhhh”, sans toutefois démentir.

Cependant une source proche de la productrice nous fait savoir que cette dernière n'est pas enceinte.