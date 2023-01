Clubs de Football de Côte d’Ivoire : De grandes actions annoncées pour 2023

Une rencontre d’échanges avec les membres de l’Association des Clubs de Football de Côte d’Ivoire (ACFCI) a eu lieu ce samedi 21 janvier 2023 au jardin Botanique de Bingerville. Ce sont au total 25 clubs qui ont pris part à ce premier rendez-vous de l'année 2023.

Après des discussions sur les difficultés des clubs lors de la première partie de la saison, le président de ladite association, Youssouf Bamba, s'est prononcé sur les prochaines actions à mener pour le développement des clubs membres . Il s'agit notamment, de la mise en place d’une assurance et d’un logiciel comptable, de la signature des conventions avec des clubs à l’étranger et des structures pour le transport des équipes, des sponsorings, de la formation et bien d'autres.

«C’est une sorte d’entraide entre les clubs de notre association afin de leur permettre de pouvoir se prendre en charge et d’assurer pleinement leur autonomie. Nous avons discuté sérieusement sur chaque point et je peux vous rassurer que c’est un programme réaliste et tous les clubs ont adhéré», a soutenu le président de l'Anci, Youssouf Bamba.

Par ailleurs, il a annoncé aux clubs que des solutions sont en train être trouvé au problème de transport des équipes. Une nouvelle qui a été saluée par les clubs présents qui rencontrent de réelles difficultés à ce niveau.

Notons que l’Association des Clubs de Football de Côte d’Ivoire (ACFCI) a décidé de réunir ses membres chaque trimestre afin de faire le point des différentes actions entreprises.

Pour rappel, cette association a été créé quelques semaines après les élections à la Fif. Et elle est majoritairement composés des clubs qui étaient proches de Sory Diabaté.