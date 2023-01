Marahoué 2023: Ouarébota et Madiéta font bloc derrière Alexis Trazié Bi

Suite à l’appel à candidature pour les élections regionales d’octobre 2023, lancé par le Directoire du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire( PDCI), l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, actuel député du département de Bonon, a exprimé son intention d’être candidat.

Élections régionales 2023 dans la Marahoué: Les populations de Ouarébota et Madiéta réaffirment leur soutien au député Alexis Trazié Bi Guessan.

Les populations de Ouarébota et Madiéta ont apporté leur soutien à la candidature de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, le dimanche 15 janvier 2023, dans le cadre de la sortie officielle de l'Association ''Emergence'' des femmes. La population n'a pas voulu se faire compter la fête. La place publique, choisie pour abriter l'événement, s'est avérée exiguë. Les femmes sont sorties de partout pour témoigner leur attachement et leur soutien à la candidature du député du département de Bonon.

Tivoli Bi David, attaché parlementaire de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, a trouvé les mots justes pour leur demander de ne pas faiblir. Il a exhorté les populations à se préparer pour aller au combat des urnes à l'élection régionale de novembre 2023, avant de préciser qu'"une élection n'est jamais gagnée d'avance. Retroussez vos manches et allez à la conquête des voix pour le faire triompher. Soyez vigilants et balisez le terrain".

Selon les jeunes et femmes Pdci-Rda de Madiéta dans la commune de Bonon, durant ses précédents mandats, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan a fait de l’amélioration des conditions de vie des populations et de la consolidation de la cohésion entre les communautés et entre les militants PDCI de sa commune et sous-préfecture, ses priorités absolues. À en croire ses militants, grâce à ses nombreuses actions qui touchent tous les domaines, notamment la santé, l’éducation, le social et les infrastructures hydrauliques et routières, la ville de Bonon a aujourd'hui fière allure et ressent le vent du développement insufflé.

C'est pourquoi, les jeunes et femmes du PDCI de Madiéta et Ouarébota, affirment que le bon profil pour défendre les couleurs de leur parti à cette importante élection dans la Marahoué, est bien l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan. '' Nous réitérons notre soutien sans faille à la candidature du député Alexis Trazié Bi Guessan, au vu de son bilan élogieux ; remercions et félicitons la haute direction du Parti, de reconduire le député l'honorable ATBG comme candidat du Parti dans la Marahoué ; demandons à tous les jeunes et toutes les femmes des communes et des sous-préfectures de la Marahoue, à faire corps avec la candidature du député du département de Bonon Alexis T.B.G afin de poursuivre les projets de développement initiés et prenons l’engagement de tout mettre en œuvre pour la victoire de notre candidat ATBG aux élections d’octobre 2023'', a déclaré la porte parole, Mme Goré Lou Nanzié Caroline.

Pour sa part, le candidat Alexis Trazié Bi Guessan a profité de ce rassemblement pour faire plusieurs dons à la population pour manifester sa générosité à l'égard de ses femmes, jeunes et la chefferie traditionnelle. "Chères populations de Madiéta et de Ouarébota, nous sommes à un tournant décisif. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre région. Nous devons nous tenir prêts pour les régionales à venir. Nous devons remporter la victoire finale", a exhorté l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan.

Infos: Y. Kwame