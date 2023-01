Côte d'Ivoire: Agboville a vibré durant 2 jours aux sons de la JMCA 2023

Les lampions se sont éteints, le mardi 24 janvier 2023 sur la 4è édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante(JMCA), à Agboville.

4è édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante(JMCA) à Agboville: Pari réussi pour Alafé Wakili

Démarrée le lundi 23 janvier par une table-ronde sur: "La problématique de la perte de nos richesses culturelles", suivie d'un concert géant dans la soirée, la 4è édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante a capté les attentions de toute la Côte d'Ivoire durant 2 jours. Une occasion pour Sémon Pascaline, représentante de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Francoise Remarck, de rappeler que la culture est un levier important au service du développement durable, du dialogue et de la paix.

« La célébration de ce jour revêt d’une importance capitale en ce sens qu’elle est l’expression d’une dynamique nouvelle pour les acteurs du monde culturel. Elle nous offre une tribune pour questionner notre passé, notre présent et l’héritage qu’on voudrait laisser à nos progénitures. La culture est un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix », a-t-elle soutenu à la célébration officielle de la JMCA, le mardi 24 janvier, en présence du secrétaire général 1 de la préfecture d’Agboville, Antoine Gbey.

Le thème de l'édition 2023 de la JMCA: « L’Afrique et les percussions », selon l'actuelle directrice régionale de la Culture et de la Francophonie de l'Agnéby-Tiassa, est en lien avec le retour attendu du grand tambour Ébrié Djidji Ayokwé, qui est au musée du Quai Branly en France. Représentant le parrain Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé et président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Adou Gbalé s’est dit satisfait de la mobilisation et de l’intérêt de l’activité.

« Il faut promouvoir notre culture et valoriser notre patrimoine qui sont des moyens d’exprimer notre créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou préserver le sentiment d’appartenance à une communauté. L’objectif de cette journée, est de mettre en évidence et de célébrer les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde », a indiqué le 5e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Parades des différentes communautés résidant à Agboville, prestations d’artistes, défilé de mode et remise de diplômes d’honneur aux autorités locales, ont été les temps forts de la cérémonie qui a eu pour cadre la place Henri Konan Bédié d'Agboville.

Nanan N'Dori Joseph, président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de l’Agnéby-tiassa, a, quant à lui plaidé pour la sauvegarde de l’aspect traditionnel de la percussion afin qu’il ne se perde pas. « Aujourd’hui, il y a beaucoup d’instruments modernes. Des claviers qui reproduisent tous les sons et cela peut conduire à l’abandon des instruments traditionnels. Que les instruments traditionnels soient maintenus pour que l’Afrique soit l’Afrique », a souhaité le chef du village d' Odoguié(département d'Agboville).

Bien avant, Alafé Wakili, commmissaire général de la JMCA, s'est réjoui de la mobilisation de la population, avant de rendre un hommage au président Alassane Ouattara et au gouvernement pour l'intérêt porté à l'événement. « La culture ne se vit pas seulement à Abidjan. C’est pourquoi, j’ai décidé de la célébrer à l’intérieur du pays (…) Je rêve que les années à venir, cette cérémonie soit multipliée dans toutes les villes tous les 24 janvier. Car, héritiers de nos cultures, nous devons les faire vivre », a insisté le directeur-fondateur du groupe de médias L’intelligent d’Abidjan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional