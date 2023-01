Côte d'Ivoire : Blé Goudé bientôt purifié dans le Gontougo

Une cérémonie de purification de Charles Blé Goudé est prévue dans le Gontougo les 27, 28 et 29 janvier 2023. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) est rentré en Côte d'Ivoire le samedi 26 novembre 2022, faut-il le rappeler.

Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé attendu dans le Gontougo

Deux mois après son arrivée en Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé séjournera dans la région du Gontougo, dans le nord-est de la Côte d’Ivoire du 27 au 29 janvier 2023. Le fondateur du COJEP est attendu pour une cérémonie de purification.

L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo avait déjà été purifié dans la pure tradition bété, à La Haye par ses parents maternels de la sous-préfecture de Guibéroua. C’était le dimanche 23 juin 2019.

Depuis son retour sur la terre de ses ancêtres, Charles Blé Goudé se positionne dans le sillon de la réconciliation et de la cohésion sociale. L’homme politique ivoirien s’est dit déterminé à être le fil qui va servir à coudre les déchirures.

L’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a récemment réitéré son ambition lors d’une rencontre avec ses partis venus de la région de la Marahoué. ""Je suis allé à la CPI, j'ai dit "de l'enfer, je reviendrai". Et de l'enfer, je suis revenu. Maintenant, quand je suis revenu, je veux participer à construire la paix sociale pour vous, pour nos enfants et pour nous tous. Allez à Bouaflé, allez à Zuénoula, allez à Gohitafla, allez à Sinfra, allez à Bonon, allez-y investir le terrain, j'arrive", s’était-il exprimé.