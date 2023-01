Municipales Plateau 2023: OD livre les secrets de la victoire à Fabrice Sawegnon

Candidat désigné du RHDP lors des élections municipales à venir dans la commune du Plateau, Fabrice Sawegnon a été présenté aux militants du parti présidentiel, mardi 24 janvier 2023, en présence du secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahim Bacongo.

OD à Fabrice Sawegnon: « Une élection se gagne en grande partie par l’équation personnelle du candidat »

« Une élection se gagne en grande partie par l’équation personnelle du candidat. Engage-toi à séduire car la politique est un jeu de perpétuelle séduction (…) Des défis t’attentent pour apporter la victoire au parti, le défi de la cohésion, le défi du rassemblement et le défi de la flexibilité et de l’humilité », a lancé Ouattara Dramane dit OD à l’endroit de Fabrice Sawegnon qui aura la lourde tâche de défendre les couleurs du parti au pouvoir face au maire sortant Jacques Ehouo du PDCI. En tant que Secrétaire Départemental du RHDP-Plateau, OD se dit prêt à accompagner le candidat Sawegnon car, pour lui, il ne s’agit plus de querelles de personnes mais de l’intérêt supérieur du Parti et de respecter le choix du Président Alassane Ouattara qui attache un prix particulier à la commune du Plateau où se trouve ses bureaux.

Ouattara Dramane a par ailleurs invité tous les militants et les responsables des structures de base à se mettre en branle pour la victoire du RHDP. «J’ai tant donné au parti et je continuerai à lui donner car mon engagement dès les premières heures aux idéaux du parti, n’était pas fonction de ce qu’il me donnerait mais parce que j’avais la ferme conviction que le leader du parti, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA était le choix idéal pour le développement et la cohésion de la Côte d’Ivoire », a professé OD.

Le félicitant pour son respect de la discipline du parti, Cissé Ibrahim Bacongo a déclaré que Ouattara Dramane ‘’vient de nous donner une leçon de science politique sur ce que c’est qu’un parti, ses rêves, sa vision etc…’’. « Nous allons réciter la leçon du Plateau partout. Tout choix porte une partie d’arbitraire. OD aurait pu se braquer, il est en course depuis 1994, il aurait pu dire: je bénéficie d’une légitimité historique. Il a eu mal c’est normal ! Ceux qui s’offusquerait qu’il ait eu mal, ce sont des sorciers. C’est un être humain. Mais le plus important est qu’il surmonte la douleur », s’est félicité le secrétaire exécutif du parti au pouvoir.

Poursuivant, Cissé Bacongo a confié avoir pris des engagements fermes auprès du président Alassane Ouattara, qui sont entre autres de lui ramener la victoire au terme des prochaines élections locales. «A titre personnel, j’ai pris des engagements qui sont totalement fous. J’ai dit au President : nous allons vaincre le signe indien à Cocody, au Plateau et dans d’autres communes. Il n’y a pas de commune hostile, il y a des stratégies qui ne sont pas bonnes, il y a aussi le manque d’humilité. La première qualité en politique, c’est l’humilité », a lâché Cissé Bacongo à l’endroit du candidat Fabrice Sawegnon.