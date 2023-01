Musique: Pourquoi Alpha Blondy a décidé de tout arrêter

Le célèbre chanteur reggae, Alpha Blondy, a donné une importante information concernant sa carrière musicale. Ce qu'il a décidé.

Alpha Blondy se retire momentanément de la scène musicale

Le chanteur ivoirien, Koné Seydou, plus connu sous le nom Alpha Blondy, a annoncé, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, son retrait de la scène musicale pendant une période donnée. En effet, Jagger a décidé de prendre une année sabbatique après avoir subi une intervention chirurgicale au niveau d’une corde vocale.

‘’ En octobre dernier, j'ai dû subir une petite opération au niveau d'une corde vocale qui s'est très bien passée et petit à petit, ma voix retrouve sa pleine capacité. Dieu merci ! Cependant, mes médecins me conseillent de me reposer encore quelques mois, j'ai donc décidé de poursuivre ma convalescence en prenant une année sabbatique‘’, a-t-il annoncé.

Les fans de l’artiste doivent encore attendre une année supplémentaire pour découvrir son nouvel album. ‘’ J'étais enthousiaste à l'idée de vous retrouver pour vous faire découvrir mon dernier album "Eternity" mais ce n'est que partie remise pour partager ensemble ces moments si précieux. J'espère que mon fidèle public me comprendra. Que Dieu vous bénisse‘’, a ajouté Alpha Blondy.

Ce message a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes qui, pour la plupart, ont adressé des messages de soutien à l'artiste. '' C'est une décision sage et très réaliste. La santé avant tout. De toutes les façons, tu n'as plus rien à prouver. Reviens nous vite, legende vivante '', a commenté un internaute.