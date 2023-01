Bin-Houyé: Danin Guéi Magloire prône l'union pour booster le développement

Le Vendredi 20 Janvier 2023, l'honorable Danin Guéi Magloire, par ailleurs conseiller régional du Tonkpi, a reçu une forte délégation de cadres, d'élus et de têtes couronnées chez lui, à Bin-Houyé. Il s'agissait notamment des obsèques de son frère aîné Gueu Albert rappelé à Dieu un mois plus tôt.

Bin-Houyé : Danin Guéi Magloire décrète un JOUR nouveau

Personnalité publique de grande renommée, Gueu Albert a très tôt gagné l'estime de la grande masse dans une partie du Tonkpi où le développement tardait à prendre forme. Ce qui explique la présence du parterre de personnalités politiques du Tonkpi, de leurs représentants, des cadres, des guides religieux et de la chefferie traditionnelle. Se donnant ainsi rendez-vous À BIN-HOUYÉ ce Vendredi 20 Janvier dernier, tous ont tenu à affirmer leur solidarité à l'honorable Danin Guéi Magloire et à la famille endeuillée.

A la faveur du décès de son frère aîné, Danin Guéi Magloire, ancien député, a tenu à exprimer sa reconnaissance à toute la crème d'élites présentes à ces obsèques pour les soutiens divers. « Ces obsèques là ont été une démonstration de l'unité, de la solidarité. Tout ce monde nous a exprimé sa compassion. Cet élan de solidarité m'a particulièrement touché. A commencer par le ministre de la sécurité et de l'intérieur. C'est vrai qu'on est parfois en situation d'antagonisme mais il faut dire que je reste ému par cet engouement. Ce soutien fort vient nous rappeler qu'au delà de tout, on a en commun dans le Tonkpi, la fraternité qui nous lie», a-t-il dit.

Une spontanéité qui soulage l'homme et l'amène à se convaincre d'un avenir meilleur pour sa ville, Bin-Houyé. « Mon plus grand rêve pour Bin-Houyé est entrain d'être réalisé. L'unité des frères et sœurs de cette cité, est primordiale. Main dans la main, nous donnerons de la force au président Alassane Ouattara et à nos leaders locaux pour booster le développement. Je le dis parce que Bin-houyé a un gros potentiel agricole avec un sous-sol très riche. Quand on n'est pas uni, cela met à mal les projets de développement», a-t-il souligné.

A la question de savoir ses ambitions politiques prochaines pour la circonscription de Bin-Houyé / Goulaleu, l'ancien parlementaire se veut prudent sur l'attitude à adopter dans le souci d'une conformité avec le RHDP, sa formation politique. « Je réponds d'un parti qui a un chronogramme. A ce titre, je reste un soldat discipliné de ce parti. Quand on est militant d'un parti politique, il faut être discipliné. Cette discipline nous amène à être muet sur nos intentions actuelles en attendant que le parti délibère. Nous attendons le verdict du parti dont le président est Alassane Ouattara. C'est seulement lorsque les listes des candidats du parti pour les municipales, seront dévoilées, que nous ferons une adresse adéquate», a-t-il ajouté.

Danin Guéi Magloire a exhorté les jeunes venus le saluer, au travail, à l'entente et à l'unité. « Je leur demande de se mettre au dessus des petites querelles et des manipulations diverses. La mobilité appartient à la jeunesse. L'occasion était bien indiquée pour moi de leur parler afin qu'ils sortent des petites barrières de la division. On a tous fait les frais de la division. Si on est uni, Dieu est content. Il ouvre davantage les cieux sur sa localité. Une élection n'est pas la guerre.

A Bin-houyé, il fait jour désormais. L'heure de l'unité a sonné. C'est Dieu même qui a fait sonner cette heure. Chacun des cadres et des enfants de Bin-Houyé a le devoir de se mettre dans cette bande passante. Je ne dis pas que nous sommes corrects. On est tous fautifs. Mais je dis que nous avons un lourd chalenge à relever. C'est l'évidence qui est là. La grande majorité des cadres et des intellectuels croit en ce message. J'y crois également. Et fortement d'ailleurs», a-t-il rencheri.

Une correspondance de Sony WAGONDA