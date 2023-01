Agnéby-Tiassa: Dimba Pierre décline les priorités du Conseil régional

C'est la salle de réunion de la préfecture d’Agboville, qui a servi de cadre, le mercredi 25 janvier 2023, à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre. Une cérémonie, qui marque la reprise officielle des activités de cette collectivité locale pour 2023.

Dimba Pierre décline les priorités du Conseil régional pour 2023

« J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom des vice-présidents, conseillers régionaux, conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, membres du cabinet, conseillers spéciaux, des travailleurs qui animent avec loyauté et dévouement notre administration au niveau du conseil et des membres du comité de développement local pour vous adresser les vœux les meilleurs pour 2023 », a déclaré Koko Armand De Bomini, 2e vice-président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, avant de renouveler leur indéfectible soutien dans la poursuite des actions et des nouveaux défis à relever.

Prenant la parole, Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, s'est dit heureux, avant de féliciter ses collaborateurs pour le travail abattu depuis des années.

Pour rappel, c'est en décembre 2018 que l'ancien directeur général de l'Ageroute a pris les commandes du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. « Ce fut une année de grandes réalisations pour notre région. D’Agboville à Taabo en passant par Sikensi et Tiassalé, nous avons renforcé notre réseau routier, nos établissements sanitaires et écoles de formation avec au moins un collège de proximité dans chaque chef-lieu de sous- préfecture. Nous avons investi dans la transformation industrielle de notre région avec la création de six usines de transformation de manioc en ttiéké à Léléblé, Gomon, Wahin, Grand-Morié, Morokro et Grand-Yapo », se réjouit le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Et le ministre ivoirien d'ajouter : « Pour nos jeunes et nos femmes, nous avons mobilisé environ deux milliards de F CFA pour les accompagner dans plusieurs projets dans les secteurs de l’agriculture, le commerce et le tourisme. En somme, ce sont plus de 15 milliards de FCFA qui ont été mobilisés pour le développement de notre belle région. »

Poursuivant, le candidat du RHDP aux élections régionales de cette année a promis faire davantage pour hisser haut sa région. « Pour cette nouvelle année, mon engagement reste le même : celui d’œuvrer activement pour le rayonnement de l’Agnéby-Tiassa. Il nous faut donc envisager à présent le futur et l’affronter ensemble dans l’union, la solidarité et l’engagement de tous. Pour ma part, je reste fermement attaché aux valeurs de respect de la parole donnée, de la valorisation de nos terres, traditions et de notre culture pour créer la richesse et des emplois afin de parvenir au développement », s'est engagé le natif d'Éry-Makouguié 1(village de la commune d'Agboville).

Pour lui, 2023 sera une année de transformation participative avec les jeunes de l’Agnéby-Tiassa. « Le rassemblement des fils et filles, la paix et la cohésion sociale acquis depuis quelques années sont les gages de stabilité et de développement de notre région et partant de toute la Côte d’Ivoire. Il nous faut donc, réussir le pari de les préserver à l’approche des prochaines échéances électorales, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Nous ne devons pas nous tromper d’adversaire, mais plutôt agir dans l’intérêt de tous et pour le développement de notre région. C’est pourquoi, j’exhorte les chefs traditionnels, guides religieux, les politiques et la société civile à promouvoir les valeurs de paix dans nos différentes localités », a invité Dimba Pierre. Il a, par ailleurs, saisi l'occasion pour rendre un hommage au président Alassane Ouattara et au Premier ministre, Patrick Achi, pour l'attention particulière portée sur l'Agnéby-Tiassa.

C’est avec des vœux de santé, de paix et de prospérité formulés à l'endroit de ses collaborateurs, ainsi que de leurs familles respectives, que Dimba Pierre a clos son allocution.

Tizié TO Bi

Correspondant régional