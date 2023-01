Côte d'Ivoire : Danho Paulin annonce le recrutement de 5000 jeunes

Ce mercredi 25 janvier 2023, au 7e étage de la Tour B au plateau, une rencontre a eu lieu entre le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi, et le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Au cours de cette séance de travail, un projet de recrutement de plus de 5000 jeunes a été validé par les deux départements ministériels.

Insertion socio-professionnelle : le recrutement de plus de 5000 jeunes annoncé

L’année 2023 a été dédiée à la jeunesse par le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis lors, les différents ministères de Côte d’Ivoire se sont donné pour mission de traduire cette volonté du chef de l’Etat en réalité. Ainsi, les choses s’accélèrent avec le lancement de plusieurs projets de formations et insertions aux différents métiers par le METFPA (Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage).

Dans ce même cadre, le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, N’Guessan Koffi et des Sports, Paulin Claude Danho ont validé au cours d’une rencontre, le lancement d'un recrutement de plus de 5000 jeunes aux métiers du sport. A l’occasion, le ministre des Sports, Paulin Claude DANHO a salué son homologue N’Guessan Koffi pour son leadership et aussi pour son programme « l’Ecole de la deuxième chance ». Selon le ministre Danho, ce programme permettra à la jeunesse ivoirienne de saisir toutes les opportunités dans le domaine du sport. A en croire le ministre des Sports, ce projet validé par les deux ministères apportera une réponse à la quiétude de l’emploi des jeunes ivoiriens.

De son côté, le ministre N’Guessan Koffi a rassuré. « Nous devons aller très vite, car de nombreux jeunes attendent. Le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a décrété 2023, année de la jeunesse. Nos équipes vont travailler afin de lancer rapidement les recrutements dans tous les métiers du sport. La Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football va susciter un réel engouement. Nous voulons anticiper avec ce projet pour former nos jeunes », a rassuré le ministre N'guessan.

En effet, ce projet va concerner les métiers suivants : l’animation et encadrement (moniteur sportif-moniteur fitness), organisation et contrôle (agent chargé de la logistique évènementiel), commerce (vendeur aux détails d’articles de sports), équipements et infrastructures (gestionnaire d’équipements-fabricant de matériels), communication (animateur audio-visuel-reporter photographe), sécurité, etc.

Yahafe Ouattara : afrique-sur7.ci