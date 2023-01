Tiassalé: Le maire Assalé Tiémoko candidat à sa propre succession

Dans un message posté sur sa page Facebook, le député-maire de la ville de Tiassalé, Assalé Tiémoko, a annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession aux prochaines élections municipales.

Voici la lettre du maire Assalé Tiémoko adressée aux populations de Tiassalé

"Je ne vous ai pas trahies".

Chères populations de Tiassalé,

Me permettrez vous, alors que depuis quelques jours, je me suis éloigné de notre commune pour des raisons de santé, de m'adresser à vous par ce canal et en attendant de passer chez chacun et chacune de vous , pour vous annoncer ma candidature pour les élections municipales à Tiassalé.

A présent que les partis politiques ont officiellement ou officieusement désigné leur candidat pour ces mêmes élections, ce qui a le mérite de clarifier la situation, je réaffirme avec force que je serai candidat, toujours sous l'étiquette "Indépendant".

"Indépendant" parce que, en 2018, je vous ai donné ma parole, devant vos craintes de me voir basculer dans un camp politique en cas de victoire, que jamais je ne m'inscrirais dans une telle démarche en piétinant ma propre parole donnée.

Sur la foi de cet engagement et du projet que je vous ai présenté, vous m'avez accordé vos suffrages pour diriger la mairie, après que le PDCI, pendant 25 ans, et le Rhdp, pendant 6 ans, aient eu à gouverner la commune de Tiassalé.

J'ai pris fonction à la tête de la mairie, le 7 janvier 2019. Cela fait donc quatre années que vous m'avez confié la ville.

En quatre années, avec mon équipe, j'ai essayé d'apporter le maximum à Tiassalé, avec le minimum, de consacrer toute mon énergie et toute mon intelligence, à la ville.

Depuis janvier 2019, j'ai déménagé d'Abidjan pour vivre en permance dans la ville, avec vous et auprès de vous.

En quatre années, je pense humblement et, le gouvernement de Côte d’Ivoire le reconnaît lui-même qui nous a classé en 2e position au Prix national d'excellence 2022, que nous avons changé le "visage" de la ville de Tiassalé.

Aujourd'hui, Tiassalé a un "visage" moins sombre, moins sale et je sais-et les témoignages abondent dans ce sens-que vous n'avez plus honte de dire maintenant que vous venez de Tiassalé.

Aujourd'hui, nous avons redonné un peu de fierté à cette ville, nous vous avons montré à quoi sert vraiment une mairie.

Au plan du social, ce que fait l'équipe municipale a fait, notamment en matière de soutien financier à l'éducation des enfants de la ville, est inédit.

En quatre années, nous avons massivement investit dans la transformation de la ville (accès à l'eau potable, accès à l'électricité avec trois quartiers électrifiés, accès à l'éducation, accès aux nouveaux quartiers, en matière d'aménagement, etc) , en faisant passer le budget d'investissement, de 15% en 2018 à aujourd'hui plus de 40%.

En quatre années, ce que nous avons investi dans les villages et campements de la commune est 30 fois supérieur à ce qui a été investi en 31 ans et cela est vérifiable sur le terrain.

Il n'existe pas, en effet, aujourd'hui, un seul petit hameau de la commune où nous n'avons pas investi, en matière d'accès à l'eau potable, d'éclairage public ou de halls d'écoutes servant de foyers de jeunes ou de centre d'alphabétisation.

La visibilité que nous avons créée autour de notre ville, la sécurité qui y est revenue, la sécurisation de l'accès au foncier urbain que nous avons installée et la crédibilité et la bonne réputation politique de l'équipe municipale, ont eu pour résultat d'attirer des investisseurs dans notre ville, ce qui n'était pas le cas voilà plus de 15 ans.

Le groupe "Golden Ruber" vient d'y construire une usine de transformation de caoutchouc qui vient d'ouvrir ces portes et va employer environ 300 jeunes de Tiassalé.

L'usine de l'ex-Safco a été reprise et ouvrira bientôt ses portes pour une autre activité agro-industrielle, ce qui va créer plusieurs centaines d'emplois, l'équipe municipale suit particulièrement ce dossier.

Une autre société de fabrication de panneaux solaires est sur les préparatifs pour son installation dans notre commune, ce qui rentre dans la vision de l'équipe municipale qui a fait de la commune de Tiassalé, la première commune de Côte d’Ivoire en matière d'utilisation des énergies renouvelables, tant pour l'éclairage public que pour l'accès à l'eau potable.

Avec l'usine de transformation de Cacao (CCB) dont la production est passée de 32 à 62 mille tonnes annuelles, c'est un véritable tissu industriel qui s'installe ainsi, dans notre commune.

Pour renforcer la qualité de la main d'œuvre jeune dans notre commune, nous avons obtenu de la Fondation Khalil (Groupe Eurofind), la construction d'un lycée professionnel pour notre ville (les travaux démarreront bientôt).

En dehors de la mairie, avec la Fondation Assalé Tiemoko, nous avons pu faire construire, par lobbying, un collège moderne à Taboitien, nous avons réhabilité la grande salle de réunion de la préfecture, la salle d'audience du tribunal de Tiassalé, la maternité de l'hôpital général de Tiassalé et nous sommes, en ce moment même, en train de construire, enfin, le centre d'imagerie médicale de l'hôpital de Tiassalé, afin que les populations ne soient plus obligées d'aller à Divo ou ailleurs, pour faire des radios.

Chères populations, les élections municipales de 2023 à Tiassalé auront une importance capitale.

Il s'agira de faire le choix entre la politique politicienne (votez moi parce que c'est nous qui sommes au pouvoir) et la politique de développement (votez moi parce que j'ai un projet et une vision pour la ville).

Vous savez que je ne crois pas du tout au discours selon lequel, pour développer une ville ou avoir les moyens de travailler , il faut adhérer au parti au pouvoir.

Ce discours est une insulte au président de la République et au peuple de Côte d’Ivoire.

D'abord parce que le Président de la République ne fait de discrimination dans le traitement financier des collectivités et ensuite parce que l'argent de tous les Ivoiriens ne peut pas être réservé exclusivement aux villes dirigées par des élus d'un parti au pouvoir.

Par conséquent, ce discours n'est pas conforme à la réalité et il suffit de regarder autour de nous pour nous en rendre compte.

J'ai toujours mis au défi quel que élu local que ce soit de rapporter la preuve que sa collectivité ne reçoit pas ses ressources au motif qu'il ne serait pas du parti au pouvoir. Ce n'est pas vrai.

Par conséquent, même si je reconnais à chacun le droit de faire les choix qu'il veut, je pense qu'un élu n'a pas à changer de camp politique à la veille des élections.

Je pense que cette façon de faire la politique est un mauvais signal envoyé à notre jeunesse et une pratique qui, d'années en années, éloigne le peuple de Côte d’Ivoire, de la politique, ce qui n'est jamais une bonne chose pour une république démocratique.

C'est pour cela que j'ai déposé une proposition de loi pour sanctionner la transhumance des élus.

Nous devons construire une société de valeurs, une société dans laquelle les acteurs politiques sont, par leur crédibilité et leur constance, les premiers éducateurs du peuple et de la jeunesse en particulier.

Chères populations de Tiassalé, j'aurais pu faire comme beaucoup (ce ne sont pas les propositions qui ont manqué), mais je pense que la parole donnée à une population par un acteur politique est sacrée et qu'il faut la respecter jusqu'au bout, quelles que soient les pressions et les difficultés.

Il est possible qu'un jour, demain, dans quelques années peut-être, je décide d'avoir une identité politique, mais jamais je ne mettrai dans la balance, les intérêts de ma ville et mes intérêts personnels de positionnement politique ou de recherche d'un poste de nomination ou de protection politique.

Je reste convaincu que ce qui fait la différence en matière de gouvernence publique , que ce soit au niveau local ou au niveau national , c'est d'abord le leadership, ensuite la vision et enfin, l'amour sincère pour les gens.

Le spectacle de l'argent miracle qu'on déverse sur le terrain comme seul argument pour semer le trouble et la confusion dans les esprits des populations, n'a jamais fait de quelqu'un un leader ou donné de la vision.

C'est pour cela qu'avec des milliards au budget, il ne se passe pas grand-chose dans certaines communes et qu'avec quelques millions au budget, certains font de grandes choses dans d'autres communes.

Il n'y a pas de grandes communes, il n'y a que de grands maires, travailleurs et visionnaires. Il n'y a pas de grands pays, il n'y a que de grands dirigeants, travailleurs et visionnaires.

Chères populations, je me présenterai donc devant vous encore pour solliciter vos voix, sous la bannière "Indépendant" pour poursuivre l'immense travail de transformation de la ville que nous avons commencé voilà quatre ans.

J'espère pouvoir bénéficier encore de votre confiance parce que je ne vous ai pas trahis et que le bilan de mon équipe municipale est largement positif.

La droiture, l'intégrité, l'honnêteté et le respect de la parole donnée dans le domaine politique, sont des valeurs à promouvoir et à récompenser.

Ensemble et à vos côtés, nous enverrons Tiassalé, encore plus loin, dans les cinq années qui viennent.

Que Dieu donne à chacun et à chacune de nous, la santé physique et morale pour atteindre cette échéance électorale, afin d'envoyer un message fort à la Côte d'Ivoire.

Assalé Tiemoko Antoine.