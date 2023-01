FC Barcelone : Ousmane Dembélé au cœur de toutes les attentions en Espagne

Ousmane Dembélé ne s’est pas montré trop dangereux lors de la finale de la coupe du monde 2022 déroulée au Qatar. De retour en Espagne après cette déception face à l’Albicéleste, l’international français continue de mettre tout le monde d’accord sur ses belles prestations face à ses adversaires.

Coupe du Roi : Ousmane Dembélé sauve les siens contre la Real Sociedad en quart de finale

Depuis la saison dernière, avec le départ de Lionel Messi au PSG, Ousmane Dembélé a été le pilier essentiel dans les différentes victoires de son club, le FC Barcelone. Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs à son poste, le champion du monde 2018 a obtenu la confiance de son entraineur, Xavi Hernandez, et de ses coéquipiers. Indispensable à son équipe, l’international français démontre match après match sa montée en puissance en tant qu’ailier phare des Catalans.

Ce mercredi 25 janvier 2023, Ousmane Dembélé a retenu l’attention de toute la presse internationale après sa prestation XXL lors des quarts de finale de la coupe du Roi face à la Real Sociedad. Seul buteur de cette partie (1-0) avec le FC Barcelone, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a reçu les éloges de son entraineur et de ses coéquipiers. « Dembélé transformera les sifflets en applaudissements. Dembélé ? L’un des meilleurs au monde à son poste », l’a encensé Xavi Hernandez en conférence de presse d’après match, révèle Football Autopsie sur sa page Facebook. Pour l’ancien international Espagnol et Barcelonais, il n’a jamais vu un ailier aussi bon que Ousmane Dembélé.

« Ousmane Dembélé a fait un excellent match. Nous connaissons sa qualité. Il nous aide avec des buts. Il prend de bonnes décisions, ce qui est le plus important, quelque chose qui lui a peut-être coûté au début », a affirmé Ronald Araujo, un de ses coéquipier après le mach. « On est fier d’avoir Ousmane. Quand il est comme ça, c’est le meilleur », a révélé Baldé, l’un des défenseurs barcelonais. Cette saison, l'international français a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Blaugrana.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci