Côte d’Ivoire: Pourquoi Tchimou Saint-Remy veut la mairie d'Agboville

Candidat à la candidature aux élections municipales à Agboville, Tchimou Saint-Remy, secrétaire permanent du RHDP dans l'Agnéby-Tiassa, ne cesse de multiplier les rencontres pour expliquer son programme de campagne aux populations.

Tchimou Saint-Remy: "Je suis candidat à la candidature pour représenter le RHDP aux élections municipales à Agboville"

Le mercredi 25 janvier 2023, Tchimou Saint-Remy est allé à la rencontre des chefs de quartiers d'Agboville. Objectif: vendre sa candidature à ses parents pour, dit-il, poursuivre le gigantesque processus de développement amorcé depuis des années dans la région et particulièrement à Agboville. "Je suis venu cet après-midi rencontrer mes parents afin de leur dire que je suis candidat à la candidature pour représenter le RHDP aux élections municipales à venir. Mais, en tant que militant discipliné, j'attends l'aboutissement du processus. Vu que le RHDP n'est pas seul sur le terrain, nous continuons de travailler pour rallier le maximum de personnes à notre cause", s'est justifié le directeur de cabinet du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, à l'issue de la rencontre.

La Côte d'Ivoire, selon lui, a une énorme chance d'avoir à sa tête le président Alassane Ouattara. "Le processus tous azimuts de développement enclenché en Côte d’Ivoire, est extraordinaire et notre région n'est pas en marge. La transformation structurelle et durable qu'a entamée la commune d'Agboville depuis quelques années, ne peut pas et ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi, je suis candidat pour poursuivre cet élan auprès des 2 représentants du président Alassane Ouattara dans notre commune, que sont le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le ministre de la Santé, Pierre Dimba. Je suis le candidat le mieux placé pour leur parler continuellement afin qu'Agboville soit encore plus forte et en pôle position", se vante Tchimou Saint-Remy.

Il est ensuite revenu sur les nombreuses actions de développement réalisées et en cours de réalisation dans les départements de Tiassalé, Sikensi, Taabo et d’Agboville. Et ce, en quelques années seulement grâce au leadership de Dimba Pierre. "Le Conseil régional dirigé par le ministre Pierre Dimba facile le ramassage des ordures ménagères, l'éclairage publique, la mise en emploi des jeunes, la santé publique, etc. Quoi de plus normal pour qu'un membre de ce Conseil là prenne les rênes de la maire d’Agboville !" , se réconforte l'agent de banque, qui avait à ses côtés, Ballo Siaka, conseiller spécial du president du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre.

"Ma grande expérience acquise depuis plus de 20 ans dans le domaine de la pollitique et associatif, est un atout pour nous. Et, nous pensons qu'avec la situation politique actuelle de notre pays, nous à la tête de la commune d'Agboville, ça sera un plus voire un avantage. C'est pourquoi, chers parents, je vous confie ma candidature", a insisté Tchimou Saint-Rémy.

Pour le porte-parole de la mutuelle des chefs de quartiers d'Agboville, Boni N'Cho Patrice, "c'est un message d'espoir, un message porteur que vous nous avez livré. Nous prenons acte et toutes nos prières vont à votre endroit afin que tous vos projets nourris à notre endroit, se realisent", prie le chef du quartier Château.

Tizié TO Bi

Corespondant régional