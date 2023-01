Foot: José Mourinho brise le silence sur sa relation avec Pep Guardiola

José Mourinho et Pep Guardiola ont marqué et continuent de marquer le monde du football en termes de palmarès et de personnalité identique.

Mourinho et Guardiola sont considérés aujourd’hui, comme étant les plus grands entraineurs de clubs de tous les temps au regard de leurs prestigieux palmarès. Tous excellents dans leur domaine, ces grands coachs de football ont la capacité de transformer une équipe mouche en une arme fatale dans la conquête de titres. Si José Mourinho est un manager incontestable grâce à sa personnalité identique, Pep Guardiola, lui, est un expert tacticien capable de gagner tout match en un clin d’œil. L’un travaille plus sur la mentalité de ses joueurs, tandis que l’autre régale les fans avec ses mystérieux classements.

Depuis leur passage au Real Madrid et au FC Barcelone, les deux coachs sont également considérés comme les plus grands rivaux de tous les temps en termes de comparaison mais ne sont pas opposés. A en croire Le Meilleur du Football, José Mourinho et Pep Guardiola entretiennent des relations exceptionnelles en dehors des terrains.

« Il y a des moments de la vie qu’on n’oublie pas. Quand mon père est mort, et il savait à quel point il était important pour moi, il m’a appelé. Quand sa mère est morte, j’ai répondu de la même manière. Ce sont des choses que les gens ne voient pas », a affirmé le Portugais, par ailleurs ancien manager des Merengue. Une déclaration qui brise le silence sur la relation entre les deux icônes du football.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci