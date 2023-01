Côte d'Ivoire: Eudoxie Yao veut remplir le palais de la Culture de Treichville

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a fait une importante promesse en ce début d'année 2023. Invitée ce jeudi sur les antennes de NCI, elle a dévoilé une information qui suscite déjà de chaudes discussions sur la toile.

Eudoxie Yao : ''L'année prochaine, je ferai le plein du Palais de la culture''

La Bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, a récemment été suspectée par de nombreux internautes d’appartenir au réseau de prostitution Dubaï Porta Porty qui a enflammé les réseaux sociaux il y a quelques mois. Pour sa défense, la "go bobaraba" a fait savoir qu'elle n'a jamais eu de rapports sexuels avec un homme pour de l'argent, car selon elle, ses activités d'influenceuse et d'artiste chanteuse lui permettent de gagner pleinement sa vie.

''J'aime Dubaï parce que c'est beau, j'aime y être, mon dernier voyage à Dubaï m'a été offert, mais je ne peux pas citer le nom de la personne. C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément, et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. Il n'est pas encore mon chéri (...) je ne comprends pas, on me fait des cadeaux, mais eux (ses détracteurs) ils se disent, mais tant que tu n'as pas encore couché avec quelqu'un, on ne peut pas te donner autant d'argent. Je veux leur faire comprendre que c'est mon heure de gloire, c'est ma grâce. Si je veux sortir avec quelqu'un, je sortirai avec lui, pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Au-delà de mes prestations, tout l'argent que je gagne, ce sont des gens qui me donnent, il y a des hommes comme des femmes...'', a confié Eudoxie Yao sur Life TV.

Invitée à l’émission PPLK, le mardi 20 décembre 2022, Eudoxie Yao a dévoilé le montant de son cachet par prestation. ‘’ Ma musique me rapporte. Pour chaque prestation, je peux gagner 6 millions F CFA. Des fois, ça va jusqu’à 10 millions F CFA '', a-t-elle déclaré. En ce début d'année, la bimbo ivoirienne a fait la promesse de défier la grande salle du Palais de la Culture de Treichville. ''L'année prochaine, je ferai le plein du Palais de la culture. Cette année, je vais me concentrer à faire des tubes et des vidéos ...'', a-t-elle soutenu.