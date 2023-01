Lutte contre le VIH-SIDA : Les USA saluent « les progrès énormes » de la Côte d’Ivoire

Le Coordinateur des États-Unis pour la lutte mondiale contre le VIH-SIDA, John Nkengasong, s’est félicité le mercredi 25 janvier 2023 à Abidjan, de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre leVIH - SIDA. C'était au terme d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.

Lutte contre le VIH-SIDA: Les USA satisfaits de la collaboration avec la Côte d’Ivoire

« Le but de la rencontre était d’évaluer la situation de la lutte contre le VIH-SIDA », a indiqué John Nkengasong, avant de saluer « les progrès énormes » qui ont été accomplis contre la pandémie en Côte d’Ivoire. Il a ainsi souligné que près de 80% des 390.000 personnes vivant avec le VIH-SIDA en Côte d’Ivoire ont une charge virale indétectable et ne peuvent plus, de ce fait, transmettre le virus.

Nonobstant ces résultats encourageants, le Coordinateur des USA pour la lutte contre le VIH-SIDA a appelé à ne pas baisser la garde. Il a dans ce sens, indiqué vouloir renforcer le partenariat avec la Côte d’Ivoire afin d’éradiquer la maladie dans le pays. Pour rappel, les Etats-Unis, à travers le Plan d’urgence du Président américain pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR), ont investi environ 1,7 milliard de dollars en Côte d’Ivoire au cours des 18 dernières années.