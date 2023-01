Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé prend conseil auprès de Bédié

Charles Blé Goudé a effectué une visite à Daoukro le jeudi 26 janvier 2023. Il a échangé avec l'ancien président Henri Konan Bédié. Le patron du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a fait savoir qu'il était allé exprimer sa gratitude au chef de file du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) pour son soutien pendant son séjour carcéral La Haye.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé exprime sa reconnaissance à Bédié

Henri Konan Bédié a accordé une audience à Charles Blé Goudé le jeudi 26 janvier 2023. Rentré à Abidjan le samedi 26 novembre 2022, le fondateur du COJEP a rappelé qu'il s'est engagé dans une "démarche de reconnaissance".

"Mais ici, je suis dans une double démarche. D'abord le président Bédié a perdu son neveu. Je suis venu pleurer avec lui. Deuxièmement, c'est le Nouvel An. C'est l'occasion de faire nos souhaits, nos voeux à ceux qui nous sont chers. Je suis donc venu avec toute mon équipe pour présenter nos voeux au président Bédié. Enfin, quand j'étais à La Haye, le président Bédié m'avait dépêché dans un premier temps, son directeur de cabinet m'apporter son soutien moral. Ensuite, le secrétaire exécutif du PDCI, le professeur Guikahué, avait été dépêché là-bas. Je suis venu pour lui dire merci", a déclaré Blé Goudé après son audience avec l'ex-chef d'État.

Blé Goudé n'a pas manqué de signaler que le "sphinx" de Daoukro a été auprès de lui quand il ne savait pas à quoi s'accrocher. "Notre éducation africaine nous enseigne que lorsque vous traversez le désert et que quelqu'un vous donne un verre d'eau, ne lui tournez pas le dos en temps de pluie. C'est pourquoi je suis venu ici. Comme on peut aller à la chasse et en profiter pour couper le roseau, je suis aussi prendre conseil auprès du président Bédié parce que quand vous voulez emprunter une route, n'hésitez pas à demander à celui qui en vient", a confié le président du COJEP.